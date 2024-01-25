МИД Сербии ответил Украине на обвинения актера Биковича

Обвинения сербского и российского актера Милоша Биковича в нарушении международного права со стороны МИД Украины являются абсолютно безосновательными претензиями, заявили 25 января в министерстве иностранных дел Сербии, комментируя украинские выпады в связи с участием актера в съемках сериала «Белый лотос».

«По поводу реакции МИД Украины в сети X от 24 января 2024 года на новости о том, что один из самых уважаемых сербских актеров Милош Бикович сыграет главную роль в новом сезоне всемирно известного сериала «Белый лотос», в котором украинская сторона утверждает, что это «человек, который поддерживает геноцид и нарушает международное право» — это совершенно необоснованные претензии», — сказано в заявлении МИД Сербии.

Сербские дипломаты отметили, что Республика Сербия унаследовала давние традиции культурного творчества и гордится правом на свободное научное и художественное творчество. Утверждения украинской стороны необоснованны, поскольку Милош Бикович — один из самых популярных и талантливых сербских актеров своего поколения, который, хотя и молод, уже оставил свой след в сербском, а также в международном кино, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В заключение украинским коллегам напомнили, что министр иностранных дел Ивица Дачич вручил актеру Милошу Биковичу грамоту в День сербской дипломатии 2019 года за исключительный личный вклад в продвижение Сербии и ее богатого культурного творчества в мире.

Милош Бикович — сербский актер, который с февраля 2021 года имеет гражданство РФ. Он снялся в таких российских фильмах и сериалах, как «Холоп» и «Холоп 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Гранд», «Отель Элеон», «Магомаев» и других.

В конце 2023 года стало известно, что Милош Бикович впервые женился, избранницей артиста стала сербская модель Ивана Малич. Пара уже ждала первенца.

О женитьбе актера общественности рассказал его друг и коллега по сцене Иван Охлобыстин. Он назвал избранницу Биковича прекрасной девушкой.