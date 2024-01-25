Россиянина Дунаева в США приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве
Гражданина России Владимира Дунаева, обвиняемого по уголовному делу о в разработке и внедрении вредоносного ПО Trickbot, призванного совершать кибератаки на американские больницы и другие предприятия, приговорили к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает 25 января пресс-служба министерства юстиции Соединенных Штатов.
Помимо назначенных судом 64 месяцев заключения с учетом времени, проведенного под стражей, Дунаев в течение пяти лет после освобождения будет находиться под надзором правоохранителей.
«Дунаев разработал вредоносную программу-вымогатель и применил ее для атак на американские больницы, школы и предприятия в Северном округе Огайо и по всей нашей стране», ― приводит пресс-служба американского минюста слова прокурора США по Северному округу Огайо Ребекки Лацко.
По информации следствия, в результате деятельности Дунаева выявлено 10 жертв в Северном округе Огайо.
Дунаев был экстрадирован из Республики Корея в США в октябре 2021 года. Как сообщили в посольстве РФ в Сеуле, окружной суд столицы Южной Кореи удовлетворил ходатайство США о выдаче россиянина, и 15 октября он был экстрадирован в Атланту, штат Джорджия.