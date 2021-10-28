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Россиянина Дунаева экстрадировали из Южной Кореи в США по обвинению в хакерстве

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Гражданин РФ Владимир Дунаев экстрадирован из Республики Корея в США по обвинению в киберпреступлениях, сообщается 28 октября на сайте минюста Соединенных Штатов.

Как следует из пресс-релиза, россиянину грозит до 60 лет лишения свободы.

Согласно судебным документам, 38-летний Дунаев был членом транснациональной киберпреступной организации, создавшей набор вредоносных программ-вымогателей, известных как Trickbot.

«Trickbot атаковал предприятия по всему миру и заразил миллионы компьютеров с целью кражи и выкупа, включая сети школ, банков, муниципальных органов власти и компаний в сфере здравоохранения, энергетики и сельского хозяйства», — цитирует министерство заместителя генерального прокурора Лизу О. Монако.

Она добавила, что это уже второй за последние месяцы арест иностранного гражданина по делу Trickbot.

Новость дополняется

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