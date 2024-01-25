Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега

Общественный транспорт рекомендуется использовать для поездок по Москве в четверг из-за снега. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила 25 января со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«ЦОДД: в городе идет снег — рекомендуем использовать городской транспорт для поездок», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В дептрансе уточнили, что в настоящее время автомобилисты едут со средней скоростью 24 км/ч. Интенсивное движение наблюдается на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и Ярославском шоссе.

В пресс-службе также посоветовали водителям соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее в этот день синоптики предупредили, что 25 января в столице будет облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега, гололедица и до –1 градуса, сообщается на сайте kp.ru.

В свою очередь главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с телеканалом «Звезда», что растопившая снег в столице оттепель отступит к выходным и в столичном регионе установится комфортная погода с легкими морозами.