Эксперты сообщили о дефиците готовых квартир на первичном рынке Москвы

В Москве по итогам 2023 года в готовых зданиях застройщики предлагали 7,2 тыс. квартир, что составляет только 10,7% от общего объема предложения первичного рынка жилья в столице, следует из данных аналитиков «Метриума», с которыми ознакомились «Известия» 26 января. На первичном рынке недвижимости только каждая 10-я квартира продается с ключами.

По информации экспертов, меньше всего готовых квартир можно найти в новостройках Новой Москвы — 4,1%. На этой территории насчитывается всего 860 таких помещений, тогда как суммарный объем местного рынка составляет 20,96 тыс.

Дефицит квартир и апартаментов в готовых новостройках также наблюдается в массовом сегменте рыка, уточнили в риелторской и консалтинговой компании. В IV квартале застройщики предлагали 2,2 тыс. помещений из 19,42 тыс. — 11,3% от общего объема предложения. Также редко встречаются предложения квартир в готовых домах бизнес-класса: в IV квартале застройщики продавали только 3,3 тыс. квартир, тогда как суммарный объем рынка составил 20,57 тыс. помещений. На долю готовых домов пришлось только 16,3% квартир.

«Предложение готовых квартир и апартаментов в бизнес-классе будет сокращаться. Из-за роста ипотечных ставок потенциальные покупатели уходят со вторичного рынка и идут к застройщикам, где можно приобрести квартиру под 6–8% годовых. Эта аудитория будет рассчитывать именно на готовые объекты, поэтому здесь предложение сократится в связи с вымыванием», — рассказал акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

В то же время, по данным «Метриума», в премиальном сегменте в готовых новостройках Москвы продаются всего 362 квартиры и апартамента из 5,4 тыс., что составляет 6,7% рынка.

«На рынке новостроек премиум-класса действительно крайне мало вариантов готового жилья. Причем в давно введенных в эксплуатацию комплексах ликвидных вариантов жилья мало, поэтому лучше искать объекты в новостройках, которые только что получили разрешение на ввод», — добавила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

Однако самая большая доля готовых квартир и апартаментов зафиксирована в элитных и делюкс-проектах столицы. Из 1258 помещений в таких комплексах 272 (21,6%) продаются в готовых новостройках.

Ранее, 16 января, в компании «Метриум» сообщили «Известиям», что средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов в новостройках Москвы на конец декабря 2023 года составила 326,3 тыс. рублей. Аналитики уточнили, что за год стоимость выросла на 23%.