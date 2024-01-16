Цена квадратного метра квартир и апартаментов в новостройках Москвы выросла на 23%

Средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов в новостройках Москвы на конец декабря 2023 года составила 326,3 тыс. рублей. За год стоимость выросла на 23%, сообщили «Известиям» в риелторской и консалтинговой компании «Метриум» 16 января. Аналитики подвели итоги года на первичном рынке массового сегмента столицы и рассказали об основных тенденциях.

По данным компании, на рынке недвижимости массового сегмента Москвы по итогам прошлого года находилось 102 проекта с квартирами и апартаментами. Суммарный объем предложения на конец периода составил 19,65 тыс. лотов, из них 17,7 тыс. — квартиры и 1,9 тыс. — апартаменты. Как уточнили эксперты, в связи с повышенным спросом, снижением активности застройщиков и изменениями в структуре экспозиции к концу 2023-го количество продаваемых лотов сократилось на 25%.

По подсчетам аналитиков, средневзвешенная цена квадратного метра в квартирах составила 331,9 тыс. рублей — за год она увеличилась на 24%, в апартаментах — 261,5 тыс. рублей (+7,4%). При этом самое дорогое жилье массового сегмента продается в ЗАО, где средняя стоимость квадратного метра составляет 379 тыс. рублей. На втором месте СЗАО — 339 тыс. рублей за квадратный метр, на третьем — ВАО и ЮАО со средней стоимостью квадратного метра в 329 тыс. рублей.

Как рассказали в риелторской компании, в 2023 году на рынке новостроек массового сегмента в столице были выпущены 250 корпусов в 88 проектах, что на 16% меньше, чем в 2022-м (298 корпусов в 105 проектах). Отмечено сокращение объемов экспозиции, что объясняется как повышенным спросом, так и пониженной активностью застройщиков, добавили аналитики.

«С августа 2023 года в связи с повышением ключевой ставки и на фоне информации об увеличении первоначального взноса по льготной ипотеке на рынке новостроек Москвы наблюдался повышенный спрос, простимулированный стремлением потребителей успеть приобрести недвижимость по доступным ипотечным программам», — рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, в сентябре 2023 года на рынке массового сегмента спрос достиг рекордных значений за весь год. В дальнейшем из месяца в месяц сокращающийся уровень спроса сопровождался ростом доли сделок по ипотеке.

«В декабре 2023 года спрос вырос относительно октябрьских и ноябрьских показателей, что объясняется фактором сезонности, а также объявлением о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке, что вступил в силу с 1 января», — уточнил Сырцов.

При этом он обратил внимание на то, что доля ипотечных договоров долевого участия на рынке массового сегмента к декабрю 2023 года составила 89%, что стало рекордным показателем за год.

«С момента повышения ключевой ставки ипотечные программы продолжают ужесточаться — средняя ставка по стандартной ипотеке в декабре 2023 года достигла 16,2%. В первой половине 2024 года на рынке недвижимости ожидается охлаждение спроса после изменения условий по ипотечному кредитованию», — сказал Сырцов.

Эксперт объяснил, что в 2024 году уровень спроса во многом будет зависеть от внешнего регулирования, новых ипотечных программ и от покупательской способности россиян в сложившихся рыночных условиях.

Ранее, 3 января, Сырцов предположил, что в России в начале 2024 года стоимость новостроек массового сегмента и бизнес-класса может снизиться. Кроме того, будет медленно дешеветь вторичное жилье, спрогнозировал эксперт.