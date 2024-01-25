Лифт с пассажирами рухнул в шахту в Нижневартовске
Лифт с находившимися внутри людьми рухнул в шахту в многоквартирном доме в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Инцидент произошел в четверг, 25 января.
Как сообщил Telegram-канал «Мегаполис Югра», инцидент произошел в многоэтажке на Комсомольском бульваре. Уточнятся, что лифт ехал сверху, остановился на первом этаже, а затем его трос оторвался, и кабина рухнула в шахту.
«Людей вытащили, всё обошлись испугом», — указано в сообщении. При этом, по словам очевидцев, лифт только недавно заменили на новый по программе капитального ремонта.
3 января кабина лифта с пассажирами рухнула вниз в Уфе в доме 68 по Революционной улице. Как указали спасатели, в кабину вошли пять человек, а затем лифт резко поехал вниз. Один из мужчин, находящихся в кабине, попытался самостоятельно высвободиться, но лифт был заблокирован. Пассажиров освободила аварийная бригада лифтовой компании и осмотрели медики. Пострадавших нет.