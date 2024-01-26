Хождение по Круговому: как «Зенит» теряет и приобретает игроков зимой

Договоренности полузащитника петербургского клуба Данила Кругового о его летнем переходе в ЦСКА заставили говорить о необычном положении сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно. Раньше казалось, что они могут приобрести и удержать любого футболиста. Но теперь отправляют Кругового тренироваться во вторую команду до истечения контракта, приобретают у «Краснодара» хавбека Ильзата Ахметова, который был не особо нужен своему предыдущему клубу, а также рискуют не довести до конца трансфер лидера московского «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Между тем столичный «Спартак» близок к подписанию нападающего Манфреда Угальде из нидерландского «Твенте», а «Сочи» теряет эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа, который прощается с Россией после более 15 лет выступлений в ее чемпионате.

Круговой

Уроженец города Гатчина Ленинградской области начинал взрослую карьеру в «Зените», но до 20 лет не поднимался выше второй команды сине-бело-голубых. В 2018 году он ушел в «Уфу», где быстро проявил себя на уровне РПЛ, поэтому по окончании дебютного сезона подписал контракт с «Зенитом», но был отдан на год башкирскому клубу в аренду.

После еще одного качественного сезона в «Уфе» Круговой уже полноценно вернулся в «Зенит». В его составе он трижды становился чемпионом России и поиграл в Лиге чемпионов. Но не всегда проходил в основной состав в РПЛ и еврокубках. Данил в основном хорошо проявлял себя при выходах на замену, однако в стартовом составе регулярно появлялся лишь в весенней части сезона-2021/2022.

В нынешнем чемпионате 26-летний хавбек всего три раза выходил на поле с первых минут, в предыдущем — четыре. Круговой, как и ряд других талантливых россиян в «Зените» в лице Андрея Мостового и Алексея Сутормина, не выдерживал конкуренции со звездными бразильцами. Круговой и Сутормин не раз говорили в СМИ, что их не устраивает количество игрового времени.

Но если у Алексея контракт еще длинный, то соглашение Данила с «Зенитом» истекает в конце мая – июне 2024 года. По регламенту, менее чем за полгода до окончания контракта футболист имеет право вести переговоры с другим клубом, не оповещая об этом нынешнего работодателя. И в январе Круговой подписал контракт с ЦСКА, действие которого вступит в силу с июня, когда истечет договор с петербургским клубом.

Таким образом, Круговой перейдет летом бесплатно как свободный агент. И теперь тренируется с «Зенитом-2», куда был отправлен клубом, так как, по мнению руководства, нет смысла задействовать в официальных матчах главной команды игрока, который скоро уйдет. «Зенит-2» выступает во второй лиге.

— Круговой достойно использовал то игровое время, которое получал в «Зените», — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер сине-бело-голубых Анатолий Бышовец. — Но амбиции в спорте никто не отменял. Видимо, Данил посчитал, что при нынешнем нахождении в запасе и выходах на замену остановился в прогрессе. А выдержать конкуренцию с таким мастером, как Дуглас Сантос, ему тяжело. Нельзя сказать, что и в ЦСКА ему гарантировано место в основном составе, но, пожалуй, сейчас там шансов больше получить то, чего хочет Круговой в плане игрового времени. Правда, полгода пребывания в «Зените-2» серьезно скажутся на его готовности.

Тикнизян

В нынешнем сезоне армянский защитник стал одним из лидеров «Локомотива» и помог ему одержать несколько ярких побед. В частности, он забивал в обоих победных матчах с «Зенитом» (2:1; 3:1), причем гол Тикнизяна в Питере в конце сентября на последних минутах стал решающим.

Всего Наир забил в нынешнем чемпионате шесть голов, что очень много для защитника. На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что «Зенит» хочет приобрести его за €8 млн. Вскоре информацию об интересе из Питера подтвердил сайту «Матч ТВ» спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

Вскоре разные источники начали говорить о переходе как о свершившемся факте. 25 января масла в огонь подлила жена Тикнизяна Яна Ромашкина. Она опубликовала совместное фото с Наиром. На нем они находятся в бассейне, а над фото поставлена подпись «Солнце в зените, мы в Абу-Даби». Именно в столице ОАЭ сейчас проводит сборы «Зенит».

Но буквально в течение следующего часа сайт Championat.com со ссылкой на источники сообщил о срыве трансфера из-за того, что «Зенит» и Тикнизян не договорились по зарплате. Утверждалось, что футболист хотел зарабатывать €2 млн в год, а клуб ему предлагал €1,2 млн.

— С точки зрения конкуренции в чемпионате хорошо, если трансфер не состоится, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Тикнизян был очень хорош в первой части сезона, видно, что он поймал свою волну, комфортно чувствует себя в нынешней команде при главном тренере Михиале Галактионове. А в случае перехода в «Зенит» он либо подорвал бы себе карьеру, оказавшись в положении Кругового и Сутормина, либо в случае попадания в основу и такой же отличной игры окончательно убил бы конкуренцию в чемпионате между «Зенитом» и «Краснодаром». Так что лучше тут не искать от добра добра.

Ахметов

Уроженец Бишкека выступает в РПЛ с конца 2014 года, когда в 16 лет дебютировал за казанский «Рубин». С тех пор талант креативного полузащитника мало у кого вызывал сомнения. Поэтому никто не удивлялся, когда еще в 2018 году Ахметова «Зенит» брал на сборы на просмотр, но тогда проводивший свою первую предсезонку главный тренер команды Сергей Семак не рискнул подписывать игрока в условиях переизбытка футболистов на его позицию, хотя высоко оценивал качества Ильзата.

В итоге он ушел в ЦСКА, за который выступал четыре года. А с 2022 года играл за «Краснодар». В обоих клубах 26-летний хавбек выглядел хорошо, но полностью звездой так и не стал. В том же «Краснодаре» он не всегда проходил в основной состав в последние полгода. Поэтому «быки» не особенно переживали, когда в январе продали его своему конкуренту в борьбе за чемпионство.

— Трансфер этот вызвал большой резонанс, поскольку не каждый день в разгар борьбы за чемпионство футболист уходит от одного конкурента к другому, — заявил «Известиям» экс-полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко. — Но на самом деле думаю, что «Краснодар» смог бы убедить Ахметова остаться, если бы остро в нем нуждался. А так у него сейчас очень хорошо укомплектована средняя линия, поэтому вряд ли клуб сильно потерял. И не факт, что «Зенит» сразу же усилится после перехода Ильзата. Трансфер может как выстрелить, так и оказаться всего лишь для количества, для расширения обоймы игроков. И вряд ли сильно повлияет на чемпионскую гонку.

Угальде

Разные европейские СМИ дают разные цифры суммы трансфера Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак». Они варьируются от €11,8 млн до €15 млн. Но это однозначно считается самой крупной продажей в истории голландского клуба, если она состоится.

Утверждается, что контракт с 21-летним нападающим будет подписан на 4,5 года. Таким образом, за счет коста-риканского игрока «Спартак» рассчитывает усилить атаку, где с лета прошлого года безальтернативной фигурой был Александр Соболев. С 2021 по 2023 год Угальде забил за «Твенте» 18 голов в 66 матчах чемпионата Голландии.

— Если посмотреть на статистику Угальде, то это хорошее приобретение, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой. — Но, если сумма трансфера действительно такая большая, как о ней говорят, то клуб очень рискует. На молодого парня может быть очень большое давление, которое в свое время очень помешало Фернандо Кавенаги (аргентинский форвард выступал за «Спартак» в 2004–2006 годах и был самым дорогим на тот момент приобретением в истории клуба. — «Известия»). К тому же неизвестно, как он адаптируется к другой стране. В общем, потенциал у него есть, но и риск большой.

Нобоа

Кристиан Нобоа пришел в казанский «Рубин» в начале 2007 года. С тех пор его карьера в России прерывалась только в первой половине 2015 года, когда эквадорский полузащитник уходил в греческий «ПАОК». В остальное время он играл в «Рубине» (2007–2011, 2018), московском «Динамо» (2012–2014), «Ростове» (2015–2017), петербургском «Зените» (2017–2019) и «Сочи» (2019–2023).

Почти всегда Нобоа был лидером своих команд и помогал им добиться лучших своих достижений. В первый приезд в Казань Крис помог «Рубину» выиграть два золота чемпионата России (2008, 2009) и хорошо выступить в еврокубках — пиком этого стала выездная победа над «Барселоной» (2:1) в Лиге чемпионов в 2009 году.

Там Нобоа успешно сотрудничал с главным тренером Курбаном Бердыевым. С ним они в 2016 году также едва не довели до чемпионства «Ростов», до последнего тура претендуя на золото и став в итоге вторыми, чего донской клуб никогда не добивался. А в следующем сезоне прошли в групповой этап Лиги чемпионов, где отметились победой над мюнхенской «Баварией» (3:2).

В петербургском «Зените» Крис был лидером в первой половине сезона-2018/2019, пока не выбыл надолго из-за тяжелой травмы крестообразных крестов. Но в итоге стал чемпионом — то золото стало первым при Сергее Семаке для сине-бело-голубых. А переход в «Сочи» обернулся сенсационном серебром южного клуба в чемпионате в 2022 году. Лидером этой команды Нобоа оставался даже в 38 лет. И теперь возвращается в родной эквадорский «Эмелек».

— Нобоа провел в России выдающуюся карьеру, — считает работавший с эквадорцем в «Динамо» бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин. — Он был одним из лучших легионеров в истории РПЛ, всегда отдавал всего себя игре и тренировкам, выучил русский язык и играл ключевую роль в своих командах почти во всех сезонах.

Также стоит отметить переход из «Зенита» в «Сочи» защитника Дмитрия Чистякова, выигравшего в Питере три чемпионства. Он начинал сезон в основном составе, но из-за травм выпал из обоймы ключевых игроков. И теперь попробует помочь идущим на последнем месте сочинцам спастись от вылета из РПЛ.