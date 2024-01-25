Аренда квартир в России подорожала за год на 18–24%

Число активных объявлений по аренде квартир в городах России резко сократилось, говорится в результатах исследования аналитического центра «ДОМ.РФ», с которыми ознакомились «Известия» 25 января. По данным экспертов, по состоянию на 1 января 2024-го предложений было 44 тыс. — почти в два раза ниже уровня трех предыдущих лет. Спрос на съемное жилье растет, при этом увеличились цены, подчеркнули аналитики.

Отмечается, что в 2023-м квартиры стали сдаваться быстрее. При этом в условиях ограниченного выбора и ухода с рынка наиболее привлекательных объектов недвижимости аренда жилья в прошлом году значительно подорожала. Так, в Москве средняя ставка аренды выросла на 40% за год, до 91 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на четверть, до 44 тыс. рублей, в остальных городах РФ — на 18%, до 35 тыс. рублей.

«После достаточно долгого периода роста цен на жилье и, одновременно, низких ставок мы наблюдаем закономерные последствия: число новых арендных квартир на рынке резко сократилось. При этом рост экономики и последовавшее за ним увеличение потребности в привлечении новых сотрудников привел к росту спроса на арендное жилье в крупных городах в 2023 году. В результате доходность аренды вернулась к высоким значениям 2021 года», — рассказал руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

По его словам, выход на рынок арендного жилья новых лотов от частных инвесторов ограничен высоким уровнем ставок в экономике. Доходность альтернативных консервативных инструментов — например, депозитов, облигаций федерального займа — пока выглядит для россиян привлекательнее. В связи с этим аналитики прогнозируют сохранение высокого уровня ставок аренды в этом году.

Ранее, 28 ноября прошлого года, сообщалось, что каждый второй арендующий жилье россиянин согласился бы платить до 10 тыс. рублей больше ежемесячно за определенный комфорт. По информации сервиса «Яндекс Аренда», среди самых популярных «апгрейдов» — балкон или лоджия, посудомоечная и стиральная машины, большой телевизор с приставкой. Также арендаторы готовы доплачивать за доступность общественного транспорта, хорошее техническое оснащение квартиры, большую площадь жилья, наличие бесплатных парковочных мест около дома. Меньше всего россиян интересует дизайнерский ремонт.