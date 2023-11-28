Россияне рассказали, за что готовы доплачивать при аренде жилья
Каждый второй арендующий жилье россиянин согласился бы платить до 10 тыс. рублей больше ежемесячно за определенный комфорт. При этом самые популярные «апгрейды» — балкон или лоджия, посудомоечная и стиральная машины и большой телевизор с приставкой, говорится в исследовании сервиса «Яндекс Аренда», с которым ознакомились «Известия» 28 ноября.
Каждый четвертый респондент ответил, что предпочел бы для жизни арендную квартиру собственному жилью, если в ней было бы больше удобств: например, ЖК ближе к метро или работе, более свежий и современный ремонт и так далее.
Среди преимуществ, за которые готовы доплачивать арендаторы: доступность общественного транспорта (22,1% голосов), хорошее техническое оснащение квартиры (21,2%), большая площадь жилья (15,9%), наличие бесплатных парковочных мест около дома (14,6%). Меньше всего респонденты заинтересованы в дизайнерском ремонте (8,7%).
В то же время среди бытовой техники, которая могла бы повысить стоимость жилья, отмечается: стиральная и посудомоечная машины, большой телевизор с приставкой, робот-пылесос.
Только 30% стали бы доплачивать за определенные планировочные решения в квартире, среди которых в том числе балкон или лоджия, кладовка, дополнительная комната для хранения. Также могут повысить стоимость арендного жилья раздельный санузел, кухня, объединенная с гостиной.
«Арендаторам важно жить в комфортной среде, но у каждого понятие комфорта свое и свои критерии выбора квартиры, в которой человеку предстоит жить продолжительное время. Существуют особенности квартиры, которые чаще и больше ценятся потенциальными арендаторами, но любая квартира найдет своего арендатора, который оценит то, что важно для него», — подчеркнул руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.
Ранее, 22 ноября, аналитики «Авито Недвижимости» и «Авито Работы» рассказали «Известиям», какую долю от средних зарплатных предложений придется потратить на съем однокомнатного жилья в городах-миллионниках продавцу-консультанту, учителю, бухгалтеру, юристу, курьеру, сварщику, агенту по недвижимости и дальнобойщику. Так, по их информации, меньше всего средств на съем недвижимости в РФ будет уходить у дальнобойщиков (17% от заработка), относительно небольшую часть заработной платы потратят агенты по недвижимости (21%), сварщики (27%) и курьеры (33%). Однако юристам, бухгалтерам, учителям и продавцам-консультантам аренда будет стоить более половины зарплаты.