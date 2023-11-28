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Россияне рассказали, за что готовы доплачивать при аренде жилья

Исследование: чаще всего арендующие жилье россияне готовы доплатить за балкон
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Каждый второй арендующий жилье россиянин согласился бы платить до 10 тыс. рублей больше ежемесячно за определенный комфорт. При этом самые популярные «апгрейды» — балкон или лоджия, посудомоечная и стиральная машины и большой телевизор с приставкой, говорится в исследовании сервиса «Яндекс Аренда», с которым ознакомились «Известия» 28 ноября.

Каждый четвертый респондент ответил, что предпочел бы для жизни арендную квартиру собственному жилью, если в ней было бы больше удобств: например, ЖК ближе к метро или работе, более свежий и современный ремонт и так далее.

Среди преимуществ, за которые готовы доплачивать арендаторы: доступность общественного транспорта (22,1% голосов), хорошее техническое оснащение квартиры (21,2%), большая площадь жилья (15,9%), наличие бесплатных парковочных мест около дома (14,6%). Меньше всего респонденты заинтересованы в дизайнерском ремонте (8,7%).

В то же время среди бытовой техники, которая могла бы повысить стоимость жилья, отмечается: стиральная и посудомоечная машины, большой телевизор с приставкой, робот-пылесос.

Только 30% стали бы доплачивать за определенные планировочные решения в квартире, среди которых в том числе балкон или лоджия, кладовка, дополнительная комната для хранения. Также могут повысить стоимость арендного жилья раздельный санузел, кухня, объединенная с гостиной.

«Арендаторам важно жить в комфортной среде, но у каждого понятие комфорта свое и свои критерии выбора квартиры, в которой человеку предстоит жить продолжительное время. Существуют особенности квартиры, которые чаще и больше ценятся потенциальными арендаторами, но любая квартира найдет своего арендатора, который оценит то, что важно для него», — подчеркнул руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

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Ранее, 22 ноября, аналитики «Авито Недвижимости» и «Авито Работы» рассказали «Известиям», какую долю от средних зарплатных предложений придется потратить на съем однокомнатного жилья в городах-миллионниках продавцу-консультанту, учителю, бухгалтеру, юристу, курьеру, сварщику, агенту по недвижимости и дальнобойщику. Так, по их информации, меньше всего средств на съем недвижимости в РФ будет уходить у дальнобойщиков (17% от заработка), относительно небольшую часть заработной платы потратят агенты по недвижимости (21%), сварщики (27%) и курьеры (33%). Однако юристам, бухгалтерам, учителям и продавцам-консультантам аренда будет стоить более половины зарплаты.

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