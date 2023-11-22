Эксперты рассказали, кому выгоднее всего арендовать жилье в городах-миллионниках

Самую большую долю от средней зарплаты придется отдавать россиянам за аренду однокомнатной квартиры в Москве и Санкт-Петербурге. При этом выгоднее всего в пересчете на уровень доходов снимать жилье в Воронеже, говорится в исследовании аналитиков «Авито Недвижимости» и «Авито Работы». Эксперты рассказали «Известиям», какую долю от средних зарплатных предложений придется потратить на съем однокомнатного жилья в городах-миллионниках продавцу-консультанту, учителю, бухгалтеру, юристу, курьеру, сварщику, агенту по недвижимости и дальнобойщику.

Отмечается, что меньше всего средств на съем недвижимости в РФ будет уходить у дальнобойщиков. Так, при усредненной предлагаемой зарплате в 133 тыс. рублей и стоимости аренды «однушки» в 23 тыс. рублей представителю этой профессии придется отдавать 17% от заработка. Также относительно небольшую часть заработной платы потратят агенты по недвижимости (21%), сварщики (27%) и курьеры (33%). В то же время юристам, бухгалтерам, учителям и продавцам-консультантам аренда будет стоить более половины зарплаты.

Эксперты уточнили, что среди городов-миллионников больше всего за съем жилья придется заплатить в столице: как в абсолютных показателях (50 тыс. рублей в месяц за «однушку»), так и в доле от средней предлагаемой зарплаты. По информации аналитиков, на аренду московской квартиры уходит 78% средней зарплаты учителя, три четверти зарплаты юриста и почти столько же — продавца-консультанта. У агентов по недвижимости и дальнобойщиков такие траты составят всего треть заработка.

Кроме того, дорого будет стоить аренда также для учителей и продавцов-консультантов в Ростове-на-Дону — по 73% от среднего зарплатного предложения. Свыше 70% от средней предлагаемой зарплаты придется отдавать арендодателю педагогам в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

«С точки зрения цен аренда жилья выгоднее в Воронеже, Челябинске, Самаре и Омске. В этих городах представителям восьми профессий, участвовавшим в исследовании, придется отдавать за аренду в среднем чуть больше трети средней зарплаты», — объяснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Ранее, 10 ноября, сообщалось, что, по данным федерального портала «Мир квартир», в России в октябре 2023 года снять однокомнатную квартиру стало в среднем на 7% дороже (20 039 рублей в месяц), двухкомнатную — на 5,9% дороже (26 191 рубль в месяц), трехкомнатную — на 4,5% (33 090 рублей в месяц). Больше всего цены поднялись в Кирове, Якутске, Новосибирске, Кургане, Воронеже и Улан-Удэ.