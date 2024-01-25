Китайская марка опередила УАЗ по продажам пикапов в России

По итогам 2023 года новым лидером на первичном рынке пикапов в России стала компания Great Wall. Об этом 25 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи пикапов Great Wall в прошлом году составили 5025 единиц, УАЗ опустился на второе место в рейтинге с результатом 3355 единиц. Ульяновский автозавод лидировал в сегменте пикапов с 2016 года. Третье место занял китайский JAC (2386 единиц), далее расположились американский RAM, японские Toyota и Mitsubishi.

В модельном рейтинге УАЗ «Пикап» занял первое место (3355 единиц), тройку замкнули Great Wall Poer (2937) и JAC T6 (1789). Далее идут RAM 1500, Mitsubishi L200, Great Wall Poer KingKong и Toyota Hilux.

Всего по итогам прошлого года в РФ было продано 17,2 тыс. новых пикапов, что в 2,2 раза больше, чем в 2022 году.

По оценкам «Автостата» по состоянию на середину января, доля автомобильных дилеров, которые представляют китайские бренды в России, за год увеличилась в два раза. Если в январе 2023-го она составляла 33,3%, то к январю текущего года выросла до 60,4%.