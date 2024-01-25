Реклама
Прямой эфир
Общество
На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты
Армия
Серийный выпуск беспилотников «Охотник» начнется во второй половине 2024 года
Мир
Киев внес работающую в России шведскую ESAB в список «спонсоров войны»
Авто
Минпромторг продлит льготный порядок оформления ввезенных в РФ машин
Армия
ВС РФ отразили девять атак ВСУ на ряде направлений в зоне СВО за сутки
Армия
Бортовые самописцы сбитого Ил-76 доставят спецрейсом на расшифровку в Москву
Происшествия
СЦКК сообщил о двух пострадавших женщинах при атаке беспилотника в Донецке
Общество
Миграционный прирост населения России снизился на 90 тыc. человек
Общество
Пожар на руднике в Приморском крае потушен
Мир
Нарышкин предупредил о возможных провокациях Запада из-за провала на Украине
Спорт
Белоруска Соболенко вышла в финал Australian Open
Экономика
Эксперты спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16% в феврале
Авто
Доля автодилеров китайских брендов в РФ превысила 60%
Общество
Путин назвал память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священной
Мир
Минобороны Китая назвало НАТО ходячей военной машиной

В России предлагают лишать имущества за дискредитацию ВС РФ

0
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума одобрила в I чтении конфискацию имущества за фейки об армии. Законопроект предлагает лишение почетных званий за дискредитацию ВС РФ, сообщает телеканал «Известия». Документ поддержали 395 депутатов, трое проголосовали против. Второе чтение проекта закона запланировано на следующую неделю.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024