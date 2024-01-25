В России предлагают лишать имущества за дискредитацию ВС РФ

Госдума одобрила в I чтении конфискацию имущества за фейки об армии. Законопроект предлагает лишение почетных званий за дискредитацию ВС РФ, сообщает телеканал «Известия». Документ поддержали 395 депутатов, трое проголосовали против. Второе чтение проекта закона запланировано на следующую неделю.

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