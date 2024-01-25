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ГД приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

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Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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Госдума провела пленарное заседание, на котором приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, согласно которому работодателю запрещено увольнять одиноких родителей с ребенком до 16 лет и других законных представителей, воспитывающих детей в одиночку. Об этом 25 января сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

Согласно действующему законодательству, нельзя уволить одинокого родителя с ребенком до 14 лет.

«Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность», — приводит ГД заявление спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

По его словам, избиратели неоднократно просили депутатов внести эти изменения в законодательство.

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Еще в июле прошлого года в пресс-службе правительства сообщили «Известиям», что инициативу по запрету увольнения одиноких матерей, отцов и опекунов, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Тогда в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассказали изданию, что эта мера станет дополнительными гарантиями соблюдения трудовых прав.

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