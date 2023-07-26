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Увольнение одиноких родителей и опекунов предложили запретить

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Инициативу по запрету увольнения одиноких матерей, отцов и опекунов, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.

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В текущей редакции трудовой кодекс не разрешает расторгать трудовые договоры с родителями-одиночками, детям которых не исполнилось 14 лет. Авторы законопроекта объясняют такую меру конституционным правом ребенка на образование и указывают, что обычно дети завершают основное школьное образование именно до 16 лет.

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов «Известиям» сообщили, что рады решению кабмина.

«Матерям необходимы гарантии в сохранении рабочего места. Предлагаемая мера — это дополнительные гарантии соблюдения трудовых прав», — заявили там.

Законопроект может быть рассмотрен уже в осеннюю сессию Госдумы, полагают в комитете.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства Сергей Рыбальченко обратил внимание и на то, что новая норма увеличит риск отказов при приеме родителей-одиночек на работу.

«Подобные ограничения очень часто являются барьером при приеме на работу данной категории граждан», — сказал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Трудовая стабильность: матерей-одиночек не смогут уволить до 16-летия ребенка

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