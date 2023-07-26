Трудовая стабильность: матерей-одиночек не смогут уволить до 16-летия ребенка

Одиноких матерей, отцов и опекунов, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет, запретят увольнять — подобную инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сейчас Трудовой кодекс не разрешает расторгать трудовые договоры с родителями-одиночками, детям которых не исполнилось 14 лет. Авторы законопроекта объясняют такую меру конституционным правом ребенка на образование и указывают, что обычно дети завершают основное школьное образование именно до 16 лет. Но эксперты опасаются, что новая норма увеличит риск отказов при приеме родителей-одиночек на работу.

Право на труд и образование

В России планируют расширить социальные гарантии для трудоустроенных матерей-одиночек: правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, запрещающую работодателям увольнять их, если ребенку не исполнилось 16 лет. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства, издание также ознакомилось с проектом официального заключения кабмина. Запрет на увольнение распространится и на одиноких отцов и опекунов.

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Проект ФЗ вносит изменения в ст. 261 Трудового кодекса. Сейчас она запрещает расторгать трудовые договоры с теми же категориями граждан, но возраст детей определяет до 14 лет.

Необходимость повысить возраст ребенка связана с его конституционным правом на образование и обязанностью родителя обеспечить ребенку его получение , отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Работающие одинокие матери и отцы сталкиваются с организационными и материальными трудностями при исполнении этой обязанности, а при потере ими работы такие трудности возрастают в разы. При этом основное общее образование — девять классов — дети заканчивают в среднем к своим 16 годам.

Принятие поправок «будет способствовать созданию реальных, а не декларативных условий для исполнения одинокими родителями своих конституционных обязанностей» , отмечается в документе. Также там подчеркивается, что повышение уровня социальных гарантий будет распространяться и на супругов участников специальной военной операции.

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов «Известиям» сообщили, что рады решению кабмина.

«Матерям необходимы гарантии в сохранении рабочего места, — заявили там. — Предлагаемая мера — это дополнительные гарантии соблюдения трудовых прав». Законопроект может быть рассмотрен уже в осеннюю сессию Госдумы, полагают в комитете.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Необходим системный подход»

Инициатива имеет ярко выраженную социальную направленность, заявил «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России, член правкомиссии Владимир Груздев.

— Любые предложения, повышающие социальную защищенность граждан, заслуживают внимания, — добавил он.

Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова обратила внимание, что большинство мер поддержки сейчас направлено на беременных женщин и матерей с ребенком до трех лет. А поддержанная инициатива устранит один из пробелов в трудовом праве.

— Это важно, учитывая, что содержание ребенка в возрасте до 16 лет в основном связано не только с пропитанием и ночлегом, но также и с получением образования, его интеллектуальным развитием, — добавила она.

Поддержала инициативу и президент фонда «Защита детства» Наталья Карпович. Но она отметила, что одного изменения 261 статьи ТК недостаточно.

— Женщинам необходима планомерная государственная поддержка в виде пособий и системный подход, который будет стимулировать их выходить на работу после рождения ребенка , — сказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также, по ее словам, законодателям следует обратить внимание на положение женщин в воинских частях: у них нет права на сокращенный день и нет возможности работать по гибкому графику.

Не причинить добро

На необходимость комплексной поддержки матерей-одиночек обратил внимание и председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства Сергей Рыбальченко. Он отметил, что предложенного в законопроекте расширения соцгарантий недостаточно и необходимо также повысить размер материальной помощи для одиноких родителей.

— Минимальные пособия должны выплачиваться мамам вне зависимости от того, обладает она доходом в половину прожиточного минимума или нет, — сказал он.

Ежемесячное пособие для матерей-одиночек в среднем по стране сейчас составляет около 6 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Но Сергей Рыбальченко выразил опасение, что расширение социальных гарантий для матерей-одиночек может привести к дискриминации женщин при трудоустройстве.

— Подобные ограничения очень часто являются барьером при приеме на работу данной категории граждан, – сказал «Известиям» эксперт.

Доктор социологических наук, профессор МГУ Александр Синельников также полагает, что возможность такой дискриминации существует.

— Работодателю станет всё менее выгодно нанимать одиноких матерей. Их, если примешь, то потом не уволишь. Значит, лучше не принимать вообще. Иногда предоставление льгот некоторым социально незащищенным группам населения ставят эти группы в более сложное положение, чем было раньше, — полагает он.

На существование этих рисков указала «Известиям» и депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, инициатива правильная, но важно учитывать интересы не только женщины и ребенка, но и работодателя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Есть законы, которыми мы причиняем добро. Но разные люди бывают. Допустим, есть одинокая мать, которая понимает, что ее никогда ни за что не уволят — и ходит на работу тогда, когда хочет, — отметила депутат.

В 2015 году партия ЛДПР уже пыталась расширить соцгарантии сотрудников компаний, предложив запретить увольнять лиц, на иждивении которых находится женщина в отпуске по уходу за ребенком. Рассмотрение продолжалось почти год, но в 2016 году Госдума его отклонила как предоставляющий определенной категории необоснованно преимущественное положение.