СМИ сообщили о нападении на депутата парламента Южной Кореи

Депутат парламента Южной Кореи от правящей партии народной власти «Гражданская сила» Пэ Хён Чжин была госпитализирована после нападения. Об этом 25 января сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на ее офис.

По данным агентства, это произошло примерно в 17:00 (11:00 мск) в сеульском районе Каннамгу. В офисе депутата отметили, что неизвестный мужчина подошел к ней и спросил, является ли она Пэ Хён Чжин, и после этого ударил ее по затылку камнем.

Женщину госпитализировали с кровотечением. Она осталась в сознании, ее травма не опасна для жизни, уточняет агентство.

Нападавшего арестовали на месте. Он заявил полицейским, что ему 15 лет, пишет Yonhap News Agency.

Пэ Хён Чжин 40 лет. Ранее она была ведущей новостей на одном из центральных телеканалов MBC. В 2020 году ее избрали членом национального собрания Республики Корея.

Ранее, 2 января, произошло нападение на лидера южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёна при посещении нового аэропорта Гадокто в Пусане. Сообщалось, что неизвестный ранил оппозиционера в шею. Его госпитализировали. Спустя чуть больше недели его выписали из больницы.