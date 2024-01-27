Названы популярные направления для «охотников» за северным сиянием

Наиболее популярное направление путешествий для «охотников» за северным сиянием — Мурманская область. Об этом 26 января «Известиям» рассказала пресс-служба национального туроператора «Алеан».

По информации экспертов, число бронирований зимних экскурсионных туров в Мурманскую область (период с декабря по февраль), включающих «фотоохоту» за этим природным явлением, выросло в два раза относительно показателей прошлого года. Помимо «фотоохоты» в программе трехдневного тура — обзорная экскурсия по Мурманску, посещение парка «Териберка», саамской деревни и хаски-парка (стоимость трехдневного тура на двоих без перелета — от 70 тыс. рублей).



«В программе может быть запланировано несколько выездов в погоне за Северной Авророй. Лучше всего наблюдать природное явление вдали от городской засветки, но и за городом ухудшение погодных условий может внести корректировки в планы туристов, поэтому в программу тура закладывают время на несколько попыток. Профессиональный гид анализирует метеорологические прогнозы с помощью специальных приложений и выбирает локацию с наилучшей видимостью. «Охота» может занять от двух до пяти часов. В поездке путешественников ждут рассказы о природе явления, угощения, фотосъемка. Увидеть северное сияние в необычной локации можно, поселившись в купольном глэмпинге — стеклянной сфере за городом, например в отеле «Северное сияние», — сообщили в «Алеане».



Любители активного отдыха могут поехать в Кировск и наблюдать явление на трассах курорта «Большой Вудъявр». Шансы увидеть северное сияние есть и в Карелии: за впечатлениями едут в национальный парк «Паанаярви». Также явление можно наблюдать в Архангельской области, на Таймыре (Красноярский край), в Республике Коми, в Якутии, на Чукотке.

12 января сервис бронирования отелей «МТС Travel» поделился с «Известиями» подборкой городов, в которых точно стоит посетить местные банные комплексы. Так, любителям попариться следует обратить внимание на Екатеринбург, Сочи, Тюмень, Москву и Подмосковье.