Преподаватель рассказала, как помочь школьнику выбрать предметы для сдачи ЕГЭ

Сбор приема заявлений на сдачу ЕГЭ по всем дисциплинам, кроме русского языка заканчивается 1 февраля. Многие старшеклассники уже определились с выбором и приступают к подготовке и изучению университетов. Однако есть и те, кому определиться чуть сложнее. О том, как помочь старшекласснику с выбором предметов, «Известиям» 25 января рассказала руководитель направления подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в онлайн-школе для детей и подростков Skysmart Диана Франчук.

Обязательные для сдачи предметы — русский язык и математика (база или профиль). При этом ограничений по количеству предметов, по которым школьник может сдать ЕГЭ, нет — всё зависит от дальнейшей специализации.

«Для того, чтобы помочь ребенку определиться, в первую очередь, следует обсудить с ним, какие предметы ему нравятся. Любовь к компьютерным играм или соцсетям вполне может превратиться в престижную профессию ― гейм-дизайнера, программиста, PR-менеджера», — указала эксперт.

Кроме того, помочь с выбором может и опыт будущей профессии — можно предложить подростку посмотреть вебинары или пройти однодневные интенсивы, чтобы лучше понять, что ему больше интересно, добавила Франчук.

«После подачи заявления можно будет пойти на курсы, посвященные выбранной профессии. Если старшеклассник говорит, что хочет стать видеоблогером, не хватайтесь за голову — предложите ему создать и раскрутить свой блог, запишите на курсы маркетинга для подростков. Также пусть подросток поразмышляет: какие этому «идеальному «я» из будущего» будут нужны умения и навыки? В результате вы получите не четкий план на ближайшие годы, но умение выстраивать вектор развития, ставить цель и думать, как к ней прийти», — подчеркнула она.

Типичная ошибка, по словам эксперта, выбирать предмет, исходя из школьных оценок, однако хорошая успеваемость не гарантирует высокого балла.

«Набор предметов для одной и той же специальности в разных университетах могут различаться. Поэтому стоит сразу подумать, куда хочется поступить. Можно выбрать до пяти университетов и указать до пяти специальностей в каждом из них. Определившись, посмотрите, какие именно результаты ЕГЭ требуются на выбранных направлениях ― они также могут очень существенно различаться», — сказала Франчук.

Подросткам важно показать свою независимость и зрелость. Задача родителей ― кивать, говорить, что мы в него верим, но при этом ненавязчиво контролировать процесс подготовки. Например, предлагать курсы и пособия, записывать на занятия к репетиторам, подсвечивать зоны роста. А выбор профессии ― это очень сложная задача и для подростков, и для родителей.

«Единственное решение ― сделать выбор профессии командным проектом. Ходите вместе на выставки и дни открытых дверей в университеты, на мероприятия по профориентации, смотрите вебинары и ролики о разных профессиях. Расскажите подростку, кем вы работаете, а уже исходя из этого, можно думать, какие знания стоит прокачивать и какие предметы ЕГЭ нужно сдавать», — резюмировала преподаватель.

23 января из результатов опроса, проведенного российской образовательной компанией MAXIMUM Education, стало известно, что 48% опрошенных школьников заявили, что еще не определились с вузом или колледжем, в который будут поступать.