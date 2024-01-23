Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае рассказали о землетрясении магнитудой 7,1 в Синьцзяне
Мир
Восемь человек погибли во время трех эпизодов стрельбы в штате Иллинойс
Мир
Политолог-американист рассказал о предвыборной дилемме Байдена
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве метель и гололедицу 23 января
Мир
В бундестаге железнодорожников призвали признать бессмысленной новую забастовку
Культура
Композиторы из Германии, Греции и Хорватии выступят в Москве
Мир
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
Армия
Источник сообщил о завершении испытаний антидроновых мини-ракет для ЗРК
Мир
В США разрешили убрать установленную Техасом колючую проволоку на границе с Мексикой
Мир
Трамп назвал особую черту руководителей РФ и КНР
Мир
В Бельгии заявили о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время
Мир
Лавров и Фидан обсудили график предстоящих двусторонних встреч
Армия
Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в направлении к городу Курахово в ДНР
Мир
Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией
Общество
В Нью-Йорке скончался участник встречи с союзниками в 1945 году Николай Зайцев
Сюжет:

Почти половина российских школьников еще не выбрала вуз для поступления

Опрос: 48% школьников еще не определились с вузом или колледжем для поступления
0
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

48% опрошенных школьников заявили, что еще не определились с вузом или колледжем, в который будут поступать. Лишь 38% респондентов уверены, что смогут успешно сдать ОГЭ или ЕГЭ. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного российской образовательной компанией MAXIMUM Education. Результаты появились в распоряжении «Известий» 23 января.

Большинство российских школьников (52%) готовятся к итоговым экзаменам самостоятельно. 32% заявили, что пользуются услугами репетиторов, и 9% занимаются в онлайн-школе.

Сейчас 49% девятиклассников и 34% одиннадцатиклассников оценивают уровень своей подготовки к итоговым экзаменам как «плохо». 20% учащихся 9 классов и 31% 11-х считают свою готовность удовлетворительной. И лишь по 6% учеников ответили, что полностью готовы к экзаменам и уверены в высоких результатах.

Наибольшую сложность у школьников вызывает подготовка к экзамену по математике (25%). 14% ответили, что им сложно дается русский язык. В равной степени вызывают сложности обществознание, физика и химия (по 9%). 8% ответили, что большого внимания у них требует иностранный язык и информатика.

57% родителей школьников планируют в этом полугодии увеличить траты на дополнительное образование ребенка. Большинство связывают это с необходимостью усиленной подготовки к экзаменам во второй половине учебного года. В среднем, ежемесячно российские семьи тратят на дополнительное образование ребенка 5–10 тыс. рублей в месяц. Так ответили 34% опрошенных. 29% тратят 10–15 тыс. рублей. И почти четверть (23%) тратят до 5 тыс. рублей. Оставшиеся 14% тратят в месяц свыше 15 тыс. рублей.

Поступление и наказание: какова ситуация с приемом в вузы за взятку
В Ельце возбудили дело в отношении сотрудницы университета за поддельные оценки на вступительных экзаменах

15 января руководитель методологии и разработки образовательных программ MAXIMUM Education Артем Мушта рассказал в беседе с «Известиями», как получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. Так, ученикам следует участвовать в олимпиадах или сдать нормы ГТО.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024