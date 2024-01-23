Почти половина российских школьников еще не выбрала вуз для поступления

48% опрошенных школьников заявили, что еще не определились с вузом или колледжем, в который будут поступать. Лишь 38% респондентов уверены, что смогут успешно сдать ОГЭ или ЕГЭ. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного российской образовательной компанией MAXIMUM Education. Результаты появились в распоряжении «Известий» 23 января.

Большинство российских школьников (52%) готовятся к итоговым экзаменам самостоятельно. 32% заявили, что пользуются услугами репетиторов, и 9% занимаются в онлайн-школе.

Сейчас 49% девятиклассников и 34% одиннадцатиклассников оценивают уровень своей подготовки к итоговым экзаменам как «плохо». 20% учащихся 9 классов и 31% 11-х считают свою готовность удовлетворительной. И лишь по 6% учеников ответили, что полностью готовы к экзаменам и уверены в высоких результатах.

Наибольшую сложность у школьников вызывает подготовка к экзамену по математике (25%). 14% ответили, что им сложно дается русский язык. В равной степени вызывают сложности обществознание, физика и химия (по 9%). 8% ответили, что большого внимания у них требует иностранный язык и информатика.

57% родителей школьников планируют в этом полугодии увеличить траты на дополнительное образование ребенка. Большинство связывают это с необходимостью усиленной подготовки к экзаменам во второй половине учебного года. В среднем, ежемесячно российские семьи тратят на дополнительное образование ребенка 5–10 тыс. рублей в месяц. Так ответили 34% опрошенных. 29% тратят 10–15 тыс. рублей. И почти четверть (23%) тратят до 5 тыс. рублей. Оставшиеся 14% тратят в месяц свыше 15 тыс. рублей.

15 января руководитель методологии и разработки образовательных программ MAXIMUM Education Артем Мушта рассказал в беседе с «Известиями», как получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. Так, ученикам следует участвовать в олимпиадах или сдать нормы ГТО.