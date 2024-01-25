Суд конфисковал подмосковный кооператив у руководства ЮКОСа
Одинцовский городской суд удовлетворил иск о конфискации подмосковного кооператива индивидуальных застройщиков «Яблоневый сад» у бывшего руководства нефтяной компании «ЮКОС».
Согласно решению суда, опубликованному 17 января, в доход государства обращен коттеджный поселок, в котором расположены дома основателей компании Михаила Ходорковского (признан иноагентом в РФ), Леонида Невзлина (признан иноагентом в РФ), Платона Лебедева и других топ-менеджеров.
Иск был подан 19 октября Генпрокуратурой РФ. Имущество «Яблоневого сада» планируется продать в счет погашения долга Ходорковского и Лебедева перед Федеральной налоговой службой (ФНС) по делу ЮКОСа.
Нефтяная компания существовала с 1993 по 2007 год. В 2003 году руководителям ЮКОСа предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. В результате к длительным срокам заключения были приговорены владельцы и руководители компании, в том числе Ходорковский и Лебедев. Ходорковский вышел на свободу в 2013 году после помилования, Лебедев — в начале 2014 года.
20 декабря 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Ходорковский не выполнил свои обещания, которые дал перед помилованием.