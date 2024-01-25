В Монголии арестовали участников вызвавшего взрыв газа ДТП

В Монголии арестовали двух водителей, участвовавших в ДТП, из-за которого взорвался грузовик с газом в Улан-Баторе. Об этом 25 января сообщил портал Medee.mn.

Суд согласился с мнением прокурора, который обосновал необходимость ареста тем, что задержанные могут повредить своему здоровью и здоровью окружающих.

Взрыв грузовика с горючим произошел ночью 23 января. По свидетельству местных жителей, после взрыва огонь быстро распространился на стоящие рядом автомобили и соседние жилые дома.

После взрыва в огне погибли трое пожарных, еще 14 человек поступили в ожоговый центр, пятеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.