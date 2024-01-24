В Монголии трое пожарных погибли после взрыва грузовика с газом
Трое пожарных погибли в огне после взрыва грузовика с 60 т газа в Улан-Баторе, Монголия. Об этом сообщило издание news.mn в среду, 24 января.
«По данным предварительного следствия, в результате ДТП, произошедшего ночью на перекрестке Дунжингарав, погибли трое сотрудников службы экстренной помощи и более 10 человек получили ранения», — сказано в публикации.
Как сообщили в материале, в ожоговый центр поступило 14 человек, пятеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще пятерых пострадавших врачи направили на лечение в стационар.
Взрыв грузовика с горючим произошел ночью 23 января. По свидетельству местных жителей, после взрыва огонь быстро распространился на стоящие рядом автомобили и соседние жилые дома.