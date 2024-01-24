В столице Монголии взорвался грузовик с 60 т газа
На крупном рынке Дунжингарав в Улан-Баторе взорвался грузовик с 60 т горючего. Об этом во вторник, 23 января, сообщает издание news.mn.
По данным главного управления по чрезвычайным ситуациям, на месте работают пожарные, скорая помощь и сотрудники полиции.
По свидетельству местных жителей, после взрыва огонь быстро распространился на стоящие рядом автомобили и соседние жилые дома. Сообщается, что более 10 жителей были доставлены в больницу с ожогами. Также, по предварительной информации, есть погибшие, однако официально эта информация не подтверждена.
Ранее, 20 января, 13 человек погибли из-за пожара в китайской провинции Хэнань. Пожар произошел вечером 19 января в деревне Яньшаньпу в районе города Душу. Возгорание ликвидировали спустя 38 минут после получения сигнала.