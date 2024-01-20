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Минимум 13 человек погибли из-за пожара в китайской провинции Хэнань

При пожаре в школьном общежитии в китайской провинции Хэнань погибли 13 человек
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Фото: AP Photo/Ng Han Guan
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В результате пожара в школьном общежитии в центральной китайской провинции Хэнань погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом 20 января сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Пожар произошел вечером 19 января в деревне Яньшаньпу в районе города Душу. Возгорание ликвидировали спустя 38 минут после получения сигнала.

«В результате инцидента погибли 13 человек, один получил ранения, раненый находится в больнице, его состояние стабильно», — сообщил телеканал.

В настоящий момент проводится расследование по устранению причин.

20 января пожарные ликвидировали открытое горение в Махачкале. О пожаре стало известно накануне вечером. Спасатели эвакуировали 65 человек.

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