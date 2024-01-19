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В Махачкале произошел пожар в жилой пятиэтажке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожар произошел в пятиэтажном жилом здании в Махачкале. Об этом 19 января сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

По данным ведомства, возгорание произошло на кровле здания в результате замыкания проводов.

«По прибытии пожарных расчетов горением охвачена кровля многоквартирного жилого дома на площади 30 кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 23:09 огнеборцы локализовали пожар. Спасатели эвакуировали 65 человек, пострадавших в результате нет.

Ранее в этот день в Челябинске загорелись торговые павильоны возле торгово-развлекательного комплекса «Европа – Азия». Пожар охватил металлокаркасные павильоны. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. В тушении пожара участвовало около 100 человек.

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту пожара на территории рынка.

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