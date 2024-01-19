В Махачкале произошел пожар в жилой пятиэтажке
Пожар произошел в пятиэтажном жилом здании в Махачкале. Об этом 19 января сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
По данным ведомства, возгорание произошло на кровле здания в результате замыкания проводов.
«По прибытии пожарных расчетов горением охвачена кровля многоквартирного жилого дома на площади 30 кв. м», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 23:09 огнеборцы локализовали пожар. Спасатели эвакуировали 65 человек, пострадавших в результате нет.
Ранее в этот день в Челябинске загорелись торговые павильоны возле торгово-развлекательного комплекса «Европа – Азия». Пожар охватил металлокаркасные павильоны. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. В тушении пожара участвовало около 100 человек.
Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту пожара на территории рынка.