Реклама
Прямой эфир
Мир
В Аргентине прошли митинги против реформ президента Милея
Мир
Власти Токио решили построить убежища на случай ракетных атак
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег и до –1 градуса в Москве
Мир
Хуситы объявили о проведении операции против США в Аденском заливе
Происшествия
Пожар произошел на нефтебазе в Туапсе
Экономика
Россия начнет поставки мяса в Малайзию
Мир
Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись нападению шиитов
Общество
Космонавты с МКС поздравили российских студентов с Татьяниным днем
Происшествия
В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом
Мир
Франция отклонила запрос РФ о проведении 24 января заседания СБ ООН по сбитому Ил-76
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Брянской областью
Мир
В ООН выразили сожаление из-за крушения самолета Ил-76
Мир
В Белом доме прокомментировали атаку ВСУ на Ил-76
Общество
Суд арестовал участника нападения детей на соседа на юге Москвы
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей

В Иркутской области локализовали пожар на складе площадью 2,5 тыс. кв. м

0
Фото: t.me/irk38mchs
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Бодайбо Иркутской области загорелся склад строительных материалов, пожар локализован на площади 2,5 тыс. м. Об этом 25 января сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в складском помещении магазина строительных материалов поступило утром 25 января в 7:15 по местному времени (02:15 мск). Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

«В 09:49 (04:49 мск. — Ред.) пожар в городе Бодайбо локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. Пострадавших нет», — говорится в заявлении МЧС.

Отмечается, что к тушению привлечены семь единиц техники и 23 человека личного состава.

Убавить огня: в России обновят противопожарные правила
Изменения затронут дачников, многодетных и любителей пиротехники

Ранее, 24 января, сообщалось о пожаре площадью 3,6 тыс. кв. м на мебельной фабрике в Челябинской области. О погибших и пострадавших информация не поступала.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024