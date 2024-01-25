В Иркутской области локализовали пожар на складе площадью 2,5 тыс. кв. м

В городе Бодайбо Иркутской области загорелся склад строительных материалов, пожар локализован на площади 2,5 тыс. м. Об этом 25 января сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в складском помещении магазина строительных материалов поступило утром 25 января в 7:15 по местному времени (02:15 мск). Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

«В 09:49 (04:49 мск. — Ред.) пожар в городе Бодайбо локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. Пострадавших нет», — говорится в заявлении МЧС.

Отмечается, что к тушению привлечены семь единиц техники и 23 человека личного состава.

Ранее, 24 января, сообщалось о пожаре площадью 3,6 тыс. кв. м на мебельной фабрике в Челябинской области. О погибших и пострадавших информация не поступала.