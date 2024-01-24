В Челябинской области загорелась мебельная фабрика

Пожар площадью 3,6 тыс. кв. м разгорелся на мебельной фабрике в Челябинской области. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России по региону в среду, 24 января.

«В 2 км от поселка Батуринский горит кровля мебельной фабрики. Огнем охвачено 3,6 тыс. кв. м», — сказано в публикации.

На месте происшествия в настоящее время работают более 60 специалистов и 18 единиц техники.

О погибших и пострадавших не сообщалось.

Ранее, 23 января, в Челябинске на рынке «Юрюзань» загорелся торговый павильон. МЧС России по региону сообщало, что подан пожарный ствол на отсечение пожара. Площадь возгорания и количество задействованных в тушении спасателей не уточнялось.