Торговый павильон загорелся на рынке в Челябинске
В Челябинске на рынке «Юрюзань» загорелся торговый павильон, сообщает 23 января пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Подан ствол на отсечение распространения пожара», — уточнили в ведомстве.
Площадь возгорания и количество задействованных в тушении спасателей не уточняются.
19 января в Челябинске загорелись торговые павильоны возле торгово-развлекательного комплекса «Европа – Азия», пожар охватил металлокаркасные павильоны. По данным МЧС, площадь возгорания достигала 1,2 тыс. кв. м, в тушении пожара участвовали около 100 человек.
По словам хозяев торговых точек на вещевом рынке в Челябинске, пожар нанес им большой ущерб. Благодаря тому, что возгорание началось после закрытия рынка, покупателей внутри уже не было, пожар обошелся без пострадавших.