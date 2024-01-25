Экипажи реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества. Минобороны РФ 25 января показало боевую работу расчета.

Получив данные о месте скопления личного состава националистов, расчет боевой машины оперативно выдвинулся к позиции ведения огня. Развернув технику из походного положения в боевое, артиллеристы навелись на ранее разведанные цели и нанесли огневое поражение.

Затем, скорректировав орудие, военнослужащие вторым залпом поразили точку проведения ротации украинских военнослужащих и инфраструктуру опорного пункта.

«Грады» работают постоянно, потому что всеми доступными средствами пытаемся вынудить противника быстрее покинуть наши, российские, территории. Отвечают, но уже меньше, потому что Запад стал меньше помогать, а своего уже почти ничего не осталось», — рассказал старший офицер на батарее с позывным Ока-1.

Контроль поражения целей был проведен с помощью беспилотного летательного аппарата, передающего изображение в режиме реального времени на передовой пункт управления. После выполнения огневой задачи расчет оперативно покинул огневую позицию, совершив скоростной марш в район укрытия, добавили в оборонном ведомстве.

24 января военный корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как штурмовые отряды Воздушно-десантных войск ВС РФ успешно продвигаются за Артемовском (украинское название — Бахмут) и зачищают территории. Десантники отметили, что противник пытается атаковать позиции с помощью своих беспилотников, однако небо контролируют российские подразделения противовоздушной обороны.

22 января Минобороны показало, как артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил РФ с помощью 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» успешно уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении. Поразить опорный пункт противника российским военным удалось в условиях сильных морозов на линии соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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