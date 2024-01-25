Нейросеть продлит срок жизни коров и увеличит надои молока

Российский студенческий стартап DairyVision создал программное обеспечение (ПО) и систему компьютерного зрения, дающие возможность дистанционно отслеживать физиологические и репродуктивные показатели коров. Видео с камер попадает в нейросеть, а она, в свою очередь, обрабатывает изображение, следит за поведением животных, анализирует данные и отправляет фермеру рекомендации.

«Например, программа может идентифицировать корову по ее окрасу и отслеживать ее подвижность в течение дня. После этого система создает графики нахождения каждой коровы в положении стоя, лежа и в движении, а при резком скачке одного или нескольких показателей высылает отчет с учетом причин возникновения изменений. Так можно выявить заболевания, стресс и половую охоту», — рассказал «Известиям» один из разработчиков нейросети, студент УРФУ Артем Пшеничников.



По словам участников стартапа, разработка дает возможность увеличить срок жизни коров на 30–50% и повысить средний надой на 2–4 л при тех же денежных затратах. Также можно проводить бонитировку (комплексную оценку внешнего вида коровы), определять упитанность, хромоту и даже фазы родов.

В декабре 2023 года студенты из УРФУ и Тимирязевской академии стали финалистами акселератора SberStudent и получили инвестиционное предложение в размере 15 млн. Также благодаря участию в акселераторе они получили потенциального клиента и сейчас готовятся к запуску пилота на крупном хозяйстве на 1200 голов скота.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 25 января, в 10:00

Мычать не вредно: надои и срок жизни коров увеличат с помощью нейросети