Климатологи предупредили об усилении тайфунов из-за нагревания океана
Японские ученые из Нагойского университета рассказали о влиянии изменения климата и увеличения температуры морской воды на тайфуны. Исследование было опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL) во вторник, 23 января.
Интенсивность штормов связана с температурой поверхности моря (ТПМ). По мере увеличения площади циклона ТПМ постепенно снижается. Однако если океанская вода нагревается, то буря дольше сохраняет интенсивность. Чтобы понять, как глобальное потепление влияет на тайфуны, ученые изучили буферный эффект взаимодействия атмосферы и океана на циклонические процессы, заявили в издании.
Используя полученные результаты, исследователи создали новую модель для прогнозирования воздействия тропических циклонов. По словам ведущего автора научной работы Сачи Канада, новая модель позволит повысить точность прогнозов тайфунов.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, прошедшее лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений за погодой. Кроме того, глобальная температура поверхности моря три месяца подряд находилась на беспрецедентно высоком уровне.