Реклама
Прямой эфир
Мир
В ООН выразили сожаление из-за крушения самолета Ил-76
Мир
В Белом доме прокомментировали атаку ВСУ на Ил-76
Общество
Суд арестовал участника нападения детей на соседа на юге Москвы
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей
Мир
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой на Ил-76
Экономика
В Минпромторге сообщили о снижении цен на яйца и куриное мясо в России
Общество
Россиянам рассказали о возможности бесплатно получать лекарства
Мир
Посол рассказал о проведении голосования для россиян в Ираке на выборах президента РФ
Мир
Американский эсминец USS John Finn прошел через Тайваньский пролив
Мир
Глава МИД ФРГ не долетела до Джибути из-за отсутствия разрешения от Эритреи
Мир
Канцлер Германии Шольц признал собственные ошибки в работе
Общество
МИД РФ назвал крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева
Мир
СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Мир
МИД РФ сообщил о прекращении соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве
Мир
Боррель заявил о важности глобального сотрудничества по безопасности в космосе
Сюжет:

Климатологи предупредили об усилении тайфунов из-за нагревания океана

GRL: нагрев океана усиливает небольшие и быстрые штормы
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японские ученые из Нагойского университета рассказали о влиянии изменения климата и увеличения температуры морской воды на тайфуны. Исследование было опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL) во вторник, 23 января.

Интенсивность штормов связана с температурой поверхности моря (ТПМ). По мере увеличения площади циклона ТПМ постепенно снижается. Однако если океанская вода нагревается, то буря дольше сохраняет интенсивность. Чтобы понять, как глобальное потепление влияет на тайфуны, ученые изучили буферный эффект взаимодействия атмосферы и океана на циклонические процессы, заявили в издании.

Используя полученные результаты, исследователи создали новую модель для прогнозирования воздействия тропических циклонов. По словам ведущего автора научной работы Сачи Канада, новая модель позволит повысить точность прогнозов тайфунов.

Штормовой передел: почему непогода случается всё чаще и длится дольше
Как компенсировать ущерб от травм и порчи имущества из-за упавших деревьев и строительных конструкций

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, прошедшее лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений за погодой. Кроме того, глобальная температура поверхности моря три месяца подряд находилась на беспрецедентно высоком уровне.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024