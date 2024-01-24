Реклама
Прямой эфир
Общество
Космонавты с МКС поздравили российских студентов с Татьяниным днем
Происшествия
В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом
Мир
Франция отклонила запрос РФ о проведении 24 января заседания СБ ООН по сбитому Ил-76
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Брянской областью
Мир
В ООН выразили сожаление из-за крушения самолета Ил-76
Мир
В Белом доме прокомментировали атаку ВСУ на Ил-76
Общество
Суд арестовал участника нападения детей на соседа на юге Москвы
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей
Мир
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой на Ил-76
Экономика
В Минпромторге сообщили о снижении цен на яйца и куриное мясо в России
Общество
Россиянам рассказали о возможности бесплатно получать лекарства
Мир
Посол рассказал о проведении голосования для россиян в Ираке на выборах президента РФ
Мир
Американский эсминец USS John Finn прошел через Тайваньский пролив
Мир
Глава МИД ФРГ не долетела до Джибути из-за отсутствия разрешения от Эритреи
Мир
Канцлер Германии Шольц признал собственные ошибки в работе

В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области мать и пятеро детей отравились угарным газом и были госпитализированы. Об этом в среду, 24 января, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 23 января, в квартире одного из домов в подмосковном Королеве. Женщина готовила ужин, находясь дома со своими тремя дочерьми и двумя сыновьями, когда все они почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказали экстренную помощь. В настоящее время их жизнь вне опасности, пишет «Москва 24». По данным регионального минздрава, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

По факту происшествия следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области начал процессуальную проверку.

По предварительным данным, причиной отравления семьи угарным газом стала неисправность газовой колонки, пишет RT. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры Подмосковья сообщили агентству городских новостей «Москва», пострадавшим детям от года до 12 лет. Как рассказал их отец, газовая колонка, установленная на кухне, плохо работала и жена, готовя еду, периодически включала и выключала ее. Нарушения в работе газового оборудования подтвердили и работники газовой службы при осмотре квартиры, сообщает телеканал «360». Ведомство также проводит проверку по факту инцидента. Его сотрудники дадут правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

По праву доступа: в России ужесточат проверки газового оборудования в домах
Штраф за отказ впустить сотрудников проверяющих компаний составит до 10 тыс. рублей

21 января в дагестанском Каспийске девять человек отравились угарным газом. В терапевтическое и детское отделения ЦГБ города Каспийска были доставлены семь человек. По словам медиков, есть информация еще о двух пострадавших: это бабушка и ребенок пяти лет. По данным администрации, при осмотре места жительства пострадавших были выявлены нарушения технологических нормативов и норм техники безопасности при установке газового оборудования.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024