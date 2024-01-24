В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом

В Московской области мать и пятеро детей отравились угарным газом и были госпитализированы. Об этом в среду, 24 января, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 23 января, в квартире одного из домов в подмосковном Королеве. Женщина готовила ужин, находясь дома со своими тремя дочерьми и двумя сыновьями, когда все они почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказали экстренную помощь. В настоящее время их жизнь вне опасности, пишет «Москва 24». По данным регионального минздрава, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

По факту происшествия следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области начал процессуальную проверку.

По предварительным данным, причиной отравления семьи угарным газом стала неисправность газовой колонки, пишет RT. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры Подмосковья сообщили агентству городских новостей «Москва», пострадавшим детям от года до 12 лет. Как рассказал их отец, газовая колонка, установленная на кухне, плохо работала и жена, готовя еду, периодически включала и выключала ее. Нарушения в работе газового оборудования подтвердили и работники газовой службы при осмотре квартиры, сообщает телеканал «360». Ведомство также проводит проверку по факту инцидента. Его сотрудники дадут правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

21 января в дагестанском Каспийске девять человек отравились угарным газом. В терапевтическое и детское отделения ЦГБ города Каспийска были доставлены семь человек. По словам медиков, есть информация еще о двух пострадавших: это бабушка и ребенок пяти лет. По данным администрации, при осмотре места жительства пострадавших были выявлены нарушения технологических нормативов и норм техники безопасности при установке газового оборудования.