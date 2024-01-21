Девять человек отравились угарным газом в дагестанском Каспийске
В дагестанском Каспийске девять человек отравились угарным газом. Об этом 21 января сообщила администрация города.
«В 20:50 поступило сообщение от врача службы скорой помощи о том, что с диагнозом «отравление угарным газом» в терапевтическое и детское отделения ЦГБ города Каспийска доставлены семь человек. <…> Со слов врачей, есть информация еще о двух пострадавших: это бабушка и ребенок пяти лет, в данный момент их доставляют в приемный покой», — говорится в Telegram-канале администрации.
Отмечается, что трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Один из них, ребенок 2017 года рождения, временно переведен в реанимацию для наблюдения.
По данным администрации, при осмотре места жительства пострадавших были выявлены нарушения технологических нормативов и норм техники безопасности при установке газового оборудования.
Ранее, 20 января, стало известно, что семья из трех человек погибла от отравления угарным газом в Туле. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).