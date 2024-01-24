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Трехкратный чемпион России Нобоа покинул ФК «Сочи»

Лучший бомбардир в истории «Сочи» Нобоа продолжит карьеру в «Эмелеке»
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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38-летний полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа перешел в эквадорский «Эмелек». Об этом 24 января сообщает сочинский ФК на своем сайте.

«Легенда «Сочи» и всего нашего футбола последних пятнадцати лет Кристиан Нобоа завершает этап своей карьеры в России», — говорится в сообщении.

38-летний футболист продолжит карьеру в клубе «Эмелек», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году.

До перехода в «Сочи» эквадорец успел поиграть в «Рубине», «Динамо», «Ростове», «Зените», после чего снова вернуться в «Рубин». Дебютный матч Набоа за сочинскую команду состоялся 11 августа 2019 года.

14 мая 2023 года Нобоа сыграл 100-й матч за «Сочи», став на тот момент пятым игроком в истории клуба по этому показателю. Последний матч в карьере в России эквадорец провел 10 декабря и отметился голевой передачей на Ивана Игнатьева в матче против «Оренбурга», завершившегося со счетом 1:1.

«На этом выдающаяся карьера полузащитника в «Сочи» подошла к концу. Статические показатели остановились на впечатляющих цифрах: 116 матчей, 40 голов, 23 передачи», — добавили в клубе.

Нобоа — рекордсмен Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по количеству матчей среди легионеров и трехкратный чемпион России в составе «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2018/19), обращает внимание «Спорт-Экспресс».

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Ранее, 9 января, ФК «Зенит» сообщил о достижении соглашения с «Краснодаром» о переходе в петербургскую команду полузащитника Ильзата Ахметова. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на сезон.

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