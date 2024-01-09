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«Зенит» объявил о переходе в клуб Ильзата Ахметова из «Краснодара»
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«Зенит» объявил о переходе в клуб Ильзата Ахметова из «Краснодара»

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Фото: ТАСС/Олег Бухарев
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Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» достигли соглашения о переходе в петербургскую команду полузащитника Ильзата Ахметова. Об этом 9 января говорится в сообщении на сайте «Зенита».

Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на сезон.

По данным «Краснодара», полузащитник активировал опцию в контракте и расторг соглашение с клубом, который получит финансовую компенсацию.

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, уточняет «Спорт-Экспресс». За него футболист отыграл 61 матч, забил семь мячей и сделал восемь результативных передач.

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Ранее, 5 января, председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев отметил, что разговоры о трансфере Ахметова в петербургский «Зенит» преждевременны. Портал «Чемпионат» указал, что сумма трансфера может составить около 100 млн рублей.

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