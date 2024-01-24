Землетрясение магнитудой 4,5 произошло под Краснодаром
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 24 января в 29 км к юго-западу от Краснодара. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своем сайте.
Сейсмическая активность была зафиксирована в 14:19 мск на глубине 10 км.
Среди прочего в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что толчки ощущались в столице региона, городе Горячий Ключ и Северском районе.
По данным ведомства, землетрясение не нарушило работу объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения. О пострадавших также не сообщалось.
Вечером 22 января на границе Китая и Киргизии было зафиксировано землетрясение магнитудой 7 баллов. Эпицентр сейсмособытия находился почти в 130 км к юго-востоку от Кызыл-Суу, повторные толчки были зафиксированы в ночь на 23 января. Землетрясение также ощутили жители Алма-Аты, которые, не успевая собрать необходимые вещи, начали покидать квартиры.
Сообщалось также, что трое жителей Алма-Аты выпрыгнули из окон во время землетрясения и получили травмы, всего за медпомощью с различными травмами обратились более 40 человек.