Минобрнауки уволило главу ИОГен РАН Кудрявцева, говорившего о 900-летних людях
Министерство науки и высшего образования РФ приняло решение о снятии с должности главы Института общей генетики (ИОГен) имени Н. И. Вавилова РАН Александра Кудрявцева. Об этом 24 января сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.
С этого дня исполняющим обязанности директора назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. Решение о расторжении трудового договора с Кудрявцевым было принято накануне и согласовано с РАН.
Ранее, в середине марта прошлого года, он выступил на III международной научно-богословской конференции «Бог — человек — мир». В ходе своего доклада Кудрявцев заявил, что продолжительность жизни человека раньше составляла 900 с лишним лет, а на протяжении тысячелетий она снижалась. Кроме того, в его выступлении содержались утверждения о том, что причины генетических болезней — это грехи.
До этого, 15 января, президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении главы РАН Геннадия Красникова в состав Совета безопасности страны.