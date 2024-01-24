Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой на Ил-76
Экономика
В Минпромторге сообщили о снижении цен на яйца и куриное мясо в России
Общество
Россиянам рассказали о возможности бесплатно получать лекарства
Мир
Посол рассказал о проведении голосования для россиян в Ираке на выборах президента РФ
Мир
Американский эсминец USS John Finn прошел через Тайваньский пролив
Мир
Глава МИД ФРГ не долетела до Джибути из-за отсутствия разрешения от Эритреи
Мир
Канцлер Германии Шольц признал собственные ошибки в работе
Общество
МИД РФ назвал крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева
Мир
СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Мир
МИД РФ сообщил о прекращении соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве
Мир
Боррель заявил о важности глобального сотрудничества по безопасности в космосе
Мир
Захарова заявила о курсе Зеленского на страшный финал для Украины
Происшествия
Рейсовый автобус въехал в толпу людей на тротуаре в Санкт-Петербурге
Авто
В России за год стало почти на 500 автосалонов больше
Авто
Япония стала поставлять в Россию меньше автомобилей и запчастей

Минобрнауки уволило главу ИОГен РАН Кудрявцева, говорившего о 900-летних людях

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство науки и высшего образования РФ приняло решение о снятии с должности главы Института общей генетики (ИОГен) имени Н. И. Вавилова РАН Александра Кудрявцева. Об этом 24 января сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

С этого дня исполняющим обязанности директора назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. Решение о расторжении трудового договора с Кудрявцевым было принято накануне и согласовано с РАН.

Ранее, в середине марта прошлого года, он выступил на III международной научно-богословской конференции «Бог — человек — мир». В ходе своего доклада Кудрявцев заявил, что продолжительность жизни человека раньше составляла 900 с лишним лет, а на протяжении тысячелетий она снижалась. Кроме того, в его выступлении содержались утверждения о том, что причины генетических болезней — это грехи.

«РАН активно участвует в формировании критической инфраструктуры»
Президент академии наук Геннадий Красников — о повышении роли ученых в обществе, развитии микроэлектроники и восстании машин

До этого, 15 января, президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении главы РАН Геннадия Красникова в состав Совета безопасности страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024