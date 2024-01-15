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Путин подписал указ о назначении президента РАН Красникова членом Совбеза

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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в понедельник, 15 января, стал членом Совета безопасности РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Красникова Г.Я. — президента Российской академии наук», — говорится в документе.

«РАН активно участвует в формировании критической инфраструктуры»
Президент академии наук Геннадий Красников — о повышении роли ученых в обществе, развитии микроэлектроники и восстании машин

Красников родился в 1958 году. C 1981-го он последовательно занимал должности от инженера «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» до генерального директора ОАО «НИИМЭ и Микрон», с 2016 года являлся генеральным директором АО «НИИ молекулярной электроники» (ранее исследовательский центр ОАО «НИИМЭ и Микрон», который с 2011 года стал отдельным предприятием). С июля 2023 года — научный руководитель АО «НИИМЭ».

В 1999–2003 годах Красников одновременно возглавлял ОАО «Концерн «Научный центр» (с 2005 года — «Ситроникс»). С 1997 году работал на должности члена-корреспондента РАН, а в 2008-м стал академиком РАН по Отделению нанотехнологий и информационных технологий. С 2019-го был академиком-секретарем отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, а возглавил академию наук в сентябре 2022 года, на этом посту он сменил Александра Сергеева, который занимал его в течение одного пятилетнего срока с сентября 2017 года.

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