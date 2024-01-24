Минсельхоз сообщил о снижении цен на яйца, курятину и сахар, отметив, что в настоящее время динамика цен производителей на продукты питания находится в пределах традиционных сезонных трендов. Об этом «Известиям» 24 января сообщили в министерстве, комментируя данные Росстата.

«По многим видам социально значимой продукции отпускные цены сейчас снижаются после повышения в предновогодний период. Так, стоимость куриных яиц падает четвертую неделю подряд. За прошлую неделю, по состоянию на 24 января, она сократилась на 0,2% и 0,4% за первую и вторую категории и составила 89,66 и 78,21 руб. соответственно. Такая динамика отражается и на потребительских ценах», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что цены производителей на куриное мясо уменьшаются на протяжении восьми недель, что также влияет на потребительскую стоимость. Так, за минувшую неделю отпускные цены на курятину потеряли 1% и составили 158,91 руб. за килограмм тушки охлажденной.

Кроме того, на фоне высокого предложения сахара продолжается снижение его стоимости для потребителей – за неделю цена в рознице уменьшилась на 0,17%. Стоит отметить, что в настоящее время стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире.

Ранее, 17 января, Минсельхоз заявил о снижении цен на яйца, куриное мясо и свинину. Тогда в ведомстве отметили, что цены производителей на курятину уменьшились на 2,1%, на свинину — на 2,7%, цены на яйца сократились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно.

До этого, 12 января, гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что российские яйца остаются для потребителей одними из самых дешевых и доступных в мире.

В конце 2023 года в России выросли цены на куриные яйца. 14 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что стоимость увеличилась из-за того, что спрос вырос, а объемы производства — нет. При этом он выразил мнение, что ситуация с ценами будет улучшаться.