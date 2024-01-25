Пух и перья: что было на Неделе высокой моды в Париже

В Париже прошла очередная весенне-летняя неделя высокой моды. В показах принял участие дом Yanina Couture российского модельера Юлии Яниной. Самые интересные коллекции сезона — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/Estrop
В коллекции Schiaparelli соединились воедино шелковые ткани и современные технологии
На весь экран
Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Звезда фильмов о Человеке-пауке Зендея на показе Schiaparelli
На весь экран
Фото: Getty Images/WireImage/Marc Piasecki
Российская модель и благотворительница Наталья Водянова тоже пришла на показ Schiaparelli
На весь экран
Фото: Getty Images/Richard Bord
Показ нью-йоркского бренда обуви и аксессуаров Lena Erziak
На весь экран
Фото: Getty Images/Peter White
В коллекции Giorgio Armani Privé вновь преобладали струящиеся ткани, богато отделанные блестками и стеклярусом
На весь экран
Фото: Getty Images/Kay-Paris Fernandes
«Исполненные очей» модели на показе On Aura Tout Vu Haute
На весь экран
Фото: Getty Images/Estrop
Марка RVDK Ronald van der Kemp продолжила линию этнических мотивов в тканях
На весь экран
Фото: Getty Images/Peter White
Традиционный крой в духе 1960-х и восточная роскошь доминировали в коллекции ливанского модельера Жоржа Хобейки
На весь экран
Фото: Getty Images/Peter White
Модели дома Chanel излучали невинность в нарядах, вдохновленных викторианской модой и балетом
На весь экран
Фото: Getty Images/Kristy Sparow
Дом Julien Fournié решил напомнить публике об образах женщин-вамп золотой эпохи Голливуда
На весь экран
Фото: Getty Images/Dominique Charriau
Парижская марка Homolog показала андрогинную коллекцию, сочетающую влияние средневековой одежды с современными элементами кроя
На весь экран
Фото: Getty Images/Kristy Sparow
Модельер из Дели Рахул Мишра своей коллекцией хотел привлечь внимание к исчезающим видам животных
На весь экран
Фото: Getty Images/Peter White
Вдохновением для коллекции Giambattista Valli стали цветы в весенних садах Италии
На весь экран
Фото: Getty Images/Richard Bord
В показах приняли участие и студенты старейшей в мире школы моды ESMOD (основана в 1841 году)
На весь экран
Фото: Getty Images/WireImage/Dominique Charriau
Вызывающий наряд от испанского модельера Хуаны Мартин, отмечающей в этом году четвертьвековой юбилей карьеры в моде
На весь экран
Фото: Getty Images/Jacopo Raule
Актриса и певица Дженнифер Лопес на показе Elie Saab
На весь экран
Фото: Getty Images/Pascal Le Segretain
Дом Jean Paul Gaultier представил псевдобарочные полупрозрачные платья с фижмами
На весь экран
Фото: Getty Images/Pascal Le Segretain
Модель и инфлюэнсер Кайли Дженнер на показе Jean Paul Gaultier
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.