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Пух и перья: что было на Неделе высокой моды в Париже

В столицу Франции съехались лучшие дизайнеры мира
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/Peter White
В Париже прошла очередная весенне-летняя неделя высокой моды. В показах принял участие дом Yanina Couture российского модельера Юлии Яниной. Самые интересные коллекции сезона — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Estrop
В коллекции Schiaparelli соединились воедино шелковые ткани и современные технологии
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Звезда фильмов о Человеке-пауке Зендея на показе Schiaparelli
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/WireImage/Marc Piasecki
Российская модель и благотворительница Наталья Водянова тоже пришла на показ Schiaparelli
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/Richard Bord
Показ нью-йоркского бренда обуви и аксессуаров Lena Erziak
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/Peter White
В коллекции Giorgio Armani Privé вновь преобладали струящиеся ткани, богато отделанные блестками и стеклярусом
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/Kay-Paris Fernandes
«Исполненные очей» модели на показе On Aura Tout Vu Haute
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/Estrop
Марка RVDK Ronald van der Kemp продолжила линию этнических мотивов в тканях
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/Peter White
Традиционный крой в духе 1960-х и восточная роскошь доминировали в коллекции ливанского модельера Жоржа Хобейки
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/Peter White
Модели дома Chanel излучали невинность в нарядах, вдохновленных викторианской модой и балетом
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/Kristy Sparow
Дом Julien Fournié решил напомнить публике об образах женщин-вамп золотой эпохи Голливуда
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/Dominique Charriau
Парижская марка Homolog показала андрогинную коллекцию, сочетающую влияние средневековой одежды с современными элементами кроя
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/Kristy Sparow
Модельер из Дели Рахул Мишра своей коллекцией хотел привлечь внимание к исчезающим видам животных
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/Peter White
Вдохновением для коллекции Giambattista Valli стали цветы в весенних садах Италии
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/Richard Bord
В показах приняли участие и студенты старейшей в мире школы моды ESMOD (основана в 1841 году)
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/WireImage/Dominique Charriau
Вызывающий наряд от испанского модельера Хуаны Мартин, отмечающей в этом году четвертьвековой юбилей карьеры в моде
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/Jacopo Raule
Актриса и певица Дженнифер Лопес на показе Elie Saab
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/Pascal Le Segretain
Дом Jean Paul Gaultier представил псевдобарочные полупрозрачные платья с фижмами
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Неделя высокой моды в Париже
Фото: Getty Images/Pascal Le Segretain
Модель и инфлюэнсер Кайли Дженнер на показе Jean Paul Gaultier
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