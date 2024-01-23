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Ким Кардашьян раскритиковали за сотрудничество с брендом Balenciaga

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Фото: TASS/EPA/CAROLINE BREHMAN
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Блогер и телезвезда Ким Кардашьян стала новым амбассадором бренда Balenciaga, о чем 22 января французский дом моды сообщил на своем сайте.

«Вот уже несколько лет дизайн Balenciaga является частью многих моих образов <...> Для меня эти давние отношения построены на взаимном доверии и стремлении поступать правильно. Я очень рада следующей главе в истории бренда и от того, что стану его лицом» — прокомментировала это Кардашьян.

При этом ее поклонников расстроило данное сотрудничество, обращает внимание «Газета.Ru». Они напомнили в социальной сети X (бывш. Twitter) о скандальной рекламной кампании бренда с маленькими детьми в БДСМ-нарядах, которая выходила в 2022 году.

В этой связи фанаты отмечают, что из всех брендов Кардашьян выбрала именно тот, который обвинялся в жестоком обращении с несовершеннолетними. При этом они также вспомнили, что в конце 2022 года знаменитость отказалась от одежды Balenciaga после выхода вызвавшей критику рекламы.

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Ранее, в конце декабря 2023 года, Кардашьян осудили за упаковку рождественских подарков, фотографиями которых она поделилась в социальных сетях. По мнению комментаторов, упаковка напоминала саваны погибших в секторе Газа. Некоторые подписчики предположили, что таким образом блогер выражает неуважение к культурным традициям, особенно в контексте продолжающегося насилия и смертей в ходе палестино-израильского конфликта.

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