Ким Кардашьян осудили за напоминающую саваны упаковку рождественских подарков

Блогер и телезвезда Ким Кардашьян поделилась в своих социальных сетях фотографиями упакованных новогодних подарков и столкнулась с общественной критикой. Об этом сообщает издание Images.

По мнению общественности, выбранная 43-летней звездой белая тканевая упаковка напоминает саваны погибших в секторе Газа. Притом сама блогер рассказала о семейной традиции, согласно которой каждый член семьи украшает подарки по-особенному, в соответствии со своими достижениями за год и настроением. Поэтому Кардашьян для подарков использовала ткань, из которой шьется одежда ее собственного бренда Skims. Она подчеркнула, что упаковка качественная и многоразовая, что стало еще одной причиной такого выбора, отмечается в материале от 25 декабря.

Некоторые подписчики Кардашьян в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) раскритиковали ее выбор, предположив, что она таким образом выражает неуважение к культурным традициям, особенно в контексте продолжающегося насилия и смертей в Газе. Некоторые из пользователей предположили, что такая упаковка была выбрана намеренно, напомнив о костюмах детей звезды телешоу на Хеллоуин. Тогда они изображали зомби, но у подписчиков их грим и наряды вызвали ассоциации с ранеными в Газе детьми. Однако, несмотря на критику, количество подписчиков Кардашьян критически не изменилось — примерно 364 млн человек, как и ранее.

Ким Кардашьян выразила поддержку Израилю после массированного обстрела 7 октября и после не возвращалась к этому вопросу.

Ранее, в начале декабря, в социальных сетях продвигался хештег, посвященный бойкоту бренда одежды Zara. Общественность возмутила новая рекламная кампания — с манекенами в белых полиэтиленовых пакетах. Их силуэты напомнили людям по всему миру о жертвах в Газе.

Палестинцы вышли с митингами в магазины бренда и делились видео в социальных сетях. После этого компания принесла извинения, заявив, что идея съемки была придумана задолго до обострения палестино-израильского конфликта.