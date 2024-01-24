Показ российского дизайнера Юлии Яниной состоялся в Париже

В столице Франции с 22 по 25 января проходит Неделя высокой моды. В официальном расписании представителей из России нет. Тем не менее 23 января в Париже состоялся показ модного дома YANINA. Дизайнер Юлия Янина презентовала кутюрную коллекцию весна-лето 2024 в отеле Д’Эвре на Вандомской площади. Впервые в оффлайн-формате за последние несколько лет парижской Недели высокой моды.

«Мы делали коллекции по-прежнему в ритме два раза в год, но представляли их только онлайн, и вот наконец живое дефиле в Париже. Конечно, мы очень волнуемся, ответственность велика. Я хочу сказать, что эта коллекция — это, действительно, наше посвящение женщине», — объяснила Юлия Янина в своем блоге перед показом.

Коллекция получила название «Феникс» и воспевает внутреннюю силу женщины. Символика мифической птицы, обладающей даром возрождаться из пепла, нашла отражение в сверкающих крыльях в виде вышивки и страз, а также в эффектных платьях с уникальной мантией с оперением.

В коллекции используются традиционные для дома материалы — бархат, сетка, романтичный шифон и органза в сопровождении объемных элементов и филигранной ручной вышивки от мастеров дома, сообщается в пресс-релизе.

В цветовой гамме преобладает черный, также присутствуют золото, графит, белый и фуксия в качестве небольшого яркого штриха.

Белла Торн Фото: пресс-офис YANINA

Среди гостей показа были американская актриса и певица Белла Торн, Екатерина Мцитуридзе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 24 января, в 10:00

Ода кутюр: каким было шоу российского дизайнера Юлии Яниной в Париже