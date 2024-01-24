Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипаж корабля ЧФ выполнил поиск мин беспилотным подводным аппаратом
Мир
Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Нью-Гемпшире
Мир
В большей части регионов Эквадора был отменен комендантский час
Мир
В Польше из тюрьмы освободились помилованные экс-глава МВД и его бывший заместитель
Мир
Два представителя конгресса США прибыли на Тайвань
Экономика
Продажи алкоголя на рынках предложили узаконить
Мир
Лавров и Гутерриш в Нью-Йорке обсудили вопросы сотрудничества России и ООН
Общество
Синоптики пообещали москвичам небольшие осадки и около 0 градусов в среду
Мир
Пятеро неизвестных проникли в посольство Ирана в Стокгольме
Мир
В столице Монголии взорвался грузовик с 60 т газа
Мир
ВОЗ сообщила о потере связи с больницей «Аль-Хейр» в секторе Газа
Политика
Кабмин в 2025 году планирует окончательно отказаться от бумажной переписки
Мир
Лавров заявил о плачевной экологической ситуации в секторе Газа
Мир
В Великобритании признали значительное совершенствование ВС РФ за период СВО
Мир
Генсек ООН потребовал возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа через порт Ашдод

Показ российского дизайнера Юлии Яниной состоялся в Париже

0
Фото: пресс-офис YANINA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице Франции с 22 по 25 января проходит Неделя высокой моды. В официальном расписании представителей из России нет. Тем не менее 23 января в Париже состоялся показ модного дома YANINA. Дизайнер Юлия Янина презентовала кутюрную коллекцию весна-лето 2024 в отеле Д’Эвре на Вандомской площади. Впервые в оффлайн-формате за последние несколько лет парижской Недели высокой моды.

Вышли в модном: Миногарова в прозрачном платье и школьная форма
Чем удивила коллекция Александра Арутюнова

«Мы делали коллекции по-прежнему в ритме два раза в год, но представляли их только онлайн, и вот наконец живое дефиле в Париже. Конечно, мы очень волнуемся, ответственность велика. Я хочу сказать, что эта коллекция — это, действительно, наше посвящение женщине», — объяснила Юлия Янина в своем блоге перед показом.

Коллекция получила название «Феникс» и воспевает внутреннюю силу женщины. Символика мифической птицы, обладающей даром возрождаться из пепла, нашла отражение в сверкающих крыльях в виде вышивки и страз, а также в эффектных платьях с уникальной мантией с оперением.

В коллекции используются традиционные для дома материалы — бархат, сетка, романтичный шифон и органза в сопровождении объемных элементов и филигранной ручной вышивки от мастеров дома, сообщается в пресс-релизе.

В цветовой гамме преобладает черный, также присутствуют золото, графит, белый и фуксия в качестве небольшого яркого штриха.

Белла Торн

Фото: пресс-офис YANINA

Среди гостей показа были американская актриса и певица Белла Торн, Екатерина Мцитуридзе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 24 января, в 10:00

Ода кутюр: каким было шоу российского дизайнера Юлии Яниной в Париже

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024