В Первоуральске умер младенец, пока родители отмечали месяц с его дня рождения
В прошедшие выходные в городе Первоуральске Свердловской области погибли двое детей в возрасте до одного года, в обоих случаях малыши умерли, пока их родители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом 24 января сообщила местная детская городская больница на своей странице во «ВКонтакте».
«В одной семье взрослые отмечали месяц со дня рождения ребенка. Видимо, так крепко праздновали, что забыли про сына. В итоге месячный мальчик скончался», — говорится в сообщении.
Причины гибели малыша устанавливает следственный комитет. Семью также посетили руководители участковой педиатрической службы, однако никаких объяснений по факту смерти ребенка им получить не удалось.
«Второй ребенок — пятимесячная девочка — была обнаружена матерью лежащей под грудой тряпья в детской кроватке без признаков жизни», — уточнили в больнице.
Оба ребенка накануне проходили осмотры у врачей-педиатров детской больницы и были признаны здоровыми.
О погибшей в Первоуральске пятимесячной девочке 22 января сообщала прокуратура Свердловской области. Там уточнили, что ребенок длительное время плакал, после чего отец укрыл ее одеялом. Спустя два часа мать подошла проверить ребенка и обнаружила его мертвым.