В Первоуральске младенец умер в заваленной вещами кроватке
В Первоуральске Свердловской области пятимесячная девочка умерла в кроватке. Об этом 22 января сообщает региональная прокуратура.
«Так как длительное время ребенок плакал, отец ребенка укрыл его одеялом, после чего ребенок перестал плакать», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Спустя два часа мать подошла проверить ребенка и обнаружила его мертвым, передает пресс-служба прокуратуры.
В настоящее время проводится установка обстоятельств произошедшего. Прокуратурой будет проведена проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по работе с семьей ребенка.
В марте прошлого года в Волгоградской области ребенок задохнулся в кроватке. Мать оставила ребенка в детской кроватке на ночь, а утром обнаружила, что младенец не дышит.