Гохран решил купить 1,5 т золота и 400 кг платины
Гохран России готов закупить 1,5 т аффинированного золота в слитках в срок по 22 февраля. Об этом 24 января учреждение сообщило на своем сайте.
Кроме того, учреждение заинтересовано в покупке 400 кг аффинированной платины в слитках также до 22 февраля.
Драгметаллы приобретаются в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, уточнили в учреждение.
Среди прочего предыдущее сообщение о планах по закупке золота Гохран публиковал 7 августа 2023 года, по закупке платины — 10 февраля того же года.
21 сентября аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, объясняя «Известиям» заинтересованность разных стран в драгоценном металле, сообщил, что рост геополитической напряженности на фоне конфликта между Россией и странами Запада привел к пересмотру валютных рисков многими национальными регуляторами.