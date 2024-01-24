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Гохран решил купить 1,5 т золота и 400 кг платины

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Гохран России готов закупить 1,5 т аффинированного золота в слитках в срок по 22 февраля. Об этом 24 января учреждение сообщило на своем сайте.

Кроме того, учреждение заинтересовано в покупке 400 кг аффинированной платины в слитках также до 22 февраля.

Драгметаллы приобретаются в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, уточнили в учреждение.

Среди прочего предыдущее сообщение о планах по закупке золота Гохран публиковал 7 августа 2023 года, по закупке платины — 10 февраля того же года.

Ценное замечание: золотые резервы РФ превысили $150 млрд
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21 сентября аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, объясняя «Известиям» заинтересованность разных стран в драгоценном металле, сообщил, что рост геополитической напряженности на фоне конфликта между Россией и странами Запада привел к пересмотру валютных рисков многими национальными регуляторами.

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