Ценное замечание: золотые резервы РФ превысили $150 млрд

По данным Банка России за ноябрь 2023 года, Россия достигла максимального уровня сбережений в золоте: +2,2%, до $151,9 млрд. Это значение обновило рекорд, достигнутый месяцем ранее. В октябре 2023 года максимум достиг $148,7 млрд. Между тем физический золотой запас России снижается. По итогам ноября 2023 года объем составил 2315 т. Это на 16 т меньше по сравнению с октябрьскими значениями. По результатам ноября объем международных резервов вырос на 3%, до $592,4 млрд. Такой показатель наблюдался в последний раз в апреле 2023 года. Подробности и экспертные оценки — в материале «Известий».

Стратегический вопрос

Происходящее — вариант нормы, считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Золотые резервы — это часть международных резервов России, по стоимости составляющая около четверти общей суммы (включая слаболиквидную часть).

— С начала 2022 года эта доля выросла с 21 до 26%, при том что сам физический объем менялся относительно слабо. Колебания стоимости на величины порядка 5–6% в месяц за счет цены — скорее норма, — рассуждает эксперт.

В ситуации демонтажа старой экономической системы и выстраивания новых геополитических контуров наращивание золотого запаса становится стратегической задачей, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Прежние правила, например увеличение или сохранение резервов в так называемых токсичных валютах, просто перестают работать, полагает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— В современных реалиях страны — эмитенты валют действуют исключительно по своему усмотрению и на основании своих собственных геополитических интересов. В этой ситуации логичным становится вопрос: а в чем тогда сберегать? — ставит проблему эксперт.

Необходимо понять, как именно встроить свою национальную валюту и, соответственно, национальные интересы в формирующуюся финансовую реальность, подчеркивает эксперт. Изначально появление Бреттон-Вудской системы предполагало образование доллароцентричной модели. Но все средства были обеспечены: в послевоенные годы в США был сосредоточен огромный золотой запас.

— В конечном счете, Бреттон-Вудская система ушла, а вот доллароцентричность никуда не делась. Сегодня очевидно, что [действующая Ямайская] система если пока окончательно и не ломается, то начинает очень сильно трещать по швам, — считает Дудченко.

Согласно отчету WorldGoldCouncil, до 24% центральных банков намерены увеличить запасы золота в текущем году. По последнему отчету за III квартал текущего года, Китай вышел в лидеры по покупке золота, увеличив свои запасы на 78 т, второе место заняла Польша (+56,65 т), на третьем — Турция (+39,22 т).

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По словам аналитика, Россия занимает достаточно высокие позиции в рейтинге крупнейших стран — держателей золотых запасов, даже обгоняя Китай. «Тем не менее Китай явно стремится сократить это расстояние. По итогам 2022 года Китай вошел в тройку лидеров по росту запасов», — отметил Дудченко.

Пропорциональный рост

Золото — прежде всего защитный актив. Стоимость этого драгоценного металла растет. На международной бирже сейчас золото торгуется по цене $2040,90 за тройскую унцию (31,1 г). Официальный курс Центробанка РФ — 5500–6100 рублей за грамм. Всего год назад за грамм золота на российском рынке давали 3600 рублей.

Таким образом, международные резервы РФ будут расти вместе с ростом общемировых цен на золото. В данном случае речь идет об обычном экономическом процессе. Цены на различные активы растут и падают. Если актив растет в цене, стоимость резервов в этих активах растет пропорционально, комментирует руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— В масштабах страны выгодно держать часть активов в золоте. А в масштабах отдельных частных инвесторов это работает точно так же. Для диверсификации и сохранения накоплений можно открывать металлические счета. Сейчас это возможно сделать даже онлайн через приложение, не обращаясь в офис банка и не решая проблему хранения слитков дома или в сейфовой ячейке, — рассказала управляющий партнёр аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Вопрос выгоды

Стабильные золотовалютные запасы — универсальный актив, который можно использовать в разных ситуациях. И в сегодняшних условиях золото — один из самых надежных альтернативных способов сохранения средств для России, сходятся в мнении опрошенные эксперты.

В 2022 году объем экспорта золота составил чуть менее $1 млрд. А в 2023 году только за первые девять месяцев Россия поставила в Гонконг золота на $5,3 млрд (в 7,3 раза выше — год к году). Это рекордный показатель за последние 11 лет, с начала ведения статистики.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Аналитики напоминают о еще одном эффекте золотых накоплений. Возможный экспорт золота в страны Азии ведет к поступлению валютной выручки в страну, и это усиливает рубль, —пояснил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов и добавил: — То есть косвенное влияние осуществляется через продажу золота в другие страны.