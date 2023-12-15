 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара на Мосбирже снизился до 89,87 рубля
Мир
Десятки людей на КПП «Торфяновка» ждут очереди на переход российско-финской границы
Мир
Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2024 год объемом $886 млрд
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Мир
В Белом доме упрекнули республиканцев в оставлении Украины без помощи
Мир
Вучич заявил о всеобщем понимании неспособности победить Россию
Мир
Венгрия осудила решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз
Мир
Саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз
Мир
Российского посла в Румынии вызвали в МИД после падения дрона на границе
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Мир
Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС в последний момент
Мир
На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Общество
Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
Общество
Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения
/

Ценное замечание: золотые резервы РФ превысили $150 млрд

Насколько этот показатель отражает благосостояние страны и экономики
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По данным Банка России за ноябрь 2023 года, Россия достигла максимального уровня сбережений в золоте: +2,2%, до $151,9 млрд. Это значение обновило рекорд, достигнутый месяцем ранее. В октябре 2023 года максимум достиг $148,7 млрд. Между тем физический золотой запас России снижается. По итогам ноября 2023 года объем составил 2315 т. Это на 16 т меньше по сравнению с октябрьскими значениями. По результатам ноября объем международных резервов вырос на 3%, до $592,4 млрд. Такой показатель наблюдался в последний раз в апреле 2023 года. Подробности и экспертные оценки — в материале «Известий».

Стратегический вопрос

Происходящее — вариант нормы, считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Золотые резервы — это часть международных резервов России, по стоимости составляющая около четверти общей суммы (включая слаболиквидную часть).

— С начала 2022 года эта доля выросла с 21 до 26%, при том что сам физический объем менялся относительно слабо. Колебания стоимости на величины порядка 5–6% в месяц за счет цены — скорее норма, — рассуждает эксперт.

В ситуации демонтажа старой экономической системы и выстраивания новых геополитических контуров наращивание золотого запаса становится стратегической задачей, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Прежние правила, например увеличение или сохранение резервов в так называемых токсичных валютах, просто перестают работать, полагает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

золото
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— В современных реалиях страны — эмитенты валют действуют исключительно по своему усмотрению и на основании своих собственных геополитических интересов. В этой ситуации логичным становится вопрос: а в чем тогда сберегать? — ставит проблему эксперт.

Необходимо понять, как именно встроить свою национальную валюту и, соответственно, национальные интересы в формирующуюся финансовую реальность, подчеркивает эксперт. Изначально появление Бреттон-Вудской системы предполагало образование доллароцентричной модели. Но все средства были обеспечены: в послевоенные годы в США был сосредоточен огромный золотой запас.

— В конечном счете, Бреттон-Вудская система ушла, а вот доллароцентричность никуда не делась. Сегодня очевидно, что [действующая Ямайская] система если пока окончательно и не ломается, то начинает очень сильно трещать по швам, — считает Дудченко.

За грачами прилетели: удастся ли РФ разморозить часть своих активов за рубежом
Власти перешли к активной разблокировке заграничных резервов

Согласно отчету WorldGoldCouncil, до 24% центральных банков намерены увеличить запасы золота в текущем году. По последнему отчету за III квартал текущего года, Китай вышел в лидеры по покупке золота, увеличив свои запасы на 78 т, второе место заняла Польша (+56,65 т), на третьем — Турция (+39,22 т).

золото
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По словам аналитика, Россия занимает достаточно высокие позиции в рейтинге крупнейших стран — держателей золотых запасов, даже обгоняя Китай. «Тем не менее Китай явно стремится сократить это расстояние. По итогам 2022 года Китай вошел в тройку лидеров по росту запасов», — отметил Дудченко.

Пропорциональный рост

Золото — прежде всего защитный актив. Стоимость этого драгоценного металла растет. На международной бирже сейчас золото торгуется по цене $2040,90 за тройскую унцию (31,1 г). Официальный курс Центробанка РФ — 5500–6100 рублей за грамм. Всего год назад за грамм золота на российском рынке давали 3600 рублей.

Таким образом, международные резервы РФ будут расти вместе с ростом общемировых цен на золото. В данном случае речь идет об обычном экономическом процессе. Цены на различные активы растут и падают. Если актив растет в цене, стоимость резервов в этих активах растет пропорционально, комментирует руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

золото
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— В масштабах страны выгодно держать часть активов в золоте. А в масштабах отдельных частных инвесторов это работает точно так же. Для диверсификации и сохранения накоплений можно открывать металлические счета. Сейчас это возможно сделать даже онлайн через приложение, не обращаясь в офис банка и не решая проблему хранения слитков дома или в сейфовой ячейке, — рассказала управляющий партнёр аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Пятый с краю: названы объемы международных золотовалютных резервов РФ
Что это означает для экономики страны

Вопрос выгоды

Стабильные золотовалютные запасы — универсальный актив, который можно использовать в разных ситуациях. И в сегодняшних условиях золото — один из самых надежных альтернативных способов сохранения средств для России, сходятся в мнении опрошенные эксперты.

В 2022 году объем экспорта золота составил чуть менее $1 млрд. А в 2023 году только за первые девять месяцев Россия поставила в Гонконг золота на $5,3 млрд (в 7,3 раза выше — год к году). Это рекордный показатель за последние 11 лет, с начала ведения статистики.

золото
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Аналитики напоминают о еще одном эффекте золотых накоплений. Возможный экспорт золота в страны Азии ведет к поступлению валютной выручки в страну, и это усиливает рубль, —пояснил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов и добавил: — То есть косвенное влияние осуществляется через продажу золота в другие страны.

— Золото — не самый хороший актив, потому что оно очень волатильно, и сейчас оно находится на очень высоких уровнях цен. В будущем при условии экономического роста в других странах, возможно, золото будет падать в цене, — прогнозирует он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир