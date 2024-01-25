Реклама
Прямой эфир
Мир
В Аргентине прошли митинги против реформ президента Милея
Мир
Власти Токио решили построить убежища на случай ракетных атак
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег и до –1 градуса в Москве
Мир
Хуситы объявили о проведении операции против США в Аденском заливе
Происшествия
Пожар произошел на нефтебазе в Туапсе
Экономика
Россия начнет поставки мяса в Малайзию
Мир
Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись нападению шиитов
Общество
Космонавты с МКС поздравили российских студентов с Татьяниным днем
Происшествия
В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом
Мир
Франция отклонила запрос РФ о проведении 24 января заседания СБ ООН по сбитому Ил-76
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Брянской областью
Мир
В ООН выразили сожаление из-за крушения самолета Ил-76
Мир
В Белом доме прокомментировали атаку ВСУ на Ил-76
Общество
Суд арестовал участника нападения детей на соседа на юге Москвы
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей

Названы самые популярные среди россиян направления для путешествий весной

OneTwoTrip: россияне планируют отдохнуть этой весной в Сочи и Стамбуле
0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования и 25 января рассказал «Известиям», где россияне собираются отдыхать весной. Оказалось, что в этом сезоне туристы стали активнее планировать свои поездки: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество заказов по России выросло вдвое, а за рубежом — в 2,5 раза.

Самым популярным городом для весеннего отдыха в РФ оказался Сочи: на него приходится 17,7% ранних бронирований по стране. Второе место занял Санкт-Петербург, доля которого составляет 15,7%, а замыкает тройку лидеров Москва, где оформлено 14,4% заказов. Кроме того, в топ-10 востребованных направлений вошли Казань (4,3%), Калининград (3,8%), Иркутск (2,6%), Нижний Новгород (2,4%), Махачкала (1,8%), Кисловодск (1,6%) и Пятигорск (1,5%).

Интересно, что за год серьезно выросла популярность Пятигорска — количество бронирований на весну увеличилось в три раза. Большим спросом стали пользоваться еще Нижний Новгород (+72%) и Москва (+27%), а вот Калининград оказался менее востребован (–25%). Также меньше туристов отправятся в Махачкалу и Сочи (–15% в обоих городах). Доли остальных направлений почти не изменились.

Больше всего россиян на данный момент планируют отдыхать весной в Стамбуле: 6,4% отельных заказов оформлены в этом турецком городе. Следом идут Токио, куда отправятся 4,6% путешественников, и Дубай, доля которого составляет 4,2%. В список популярных направлений также попали Париж (3,2%), Рим (3,0%), Бангкок (2,9%), Сеул (2,6%), Паттайя (2,3%), Милан (2,0%) и Ереван (1,8%).

Сильнее всего за год вырос интерес к Токио: туда весной отправятся в шесть раз больше туристов из России. Также более востребованными оказались Сеул (его доля увеличилась на 85%), Рим (+45% в сравнении с 2023-м) и Ереван (+28%). А вот Стамбул и Дубай немного потеряли популярность — на 40% и 20% соответственно. Кроме того, снизился спрос на весенние поездки в Таиланд: в Паттайе забронировано на 30% меньше жилья, а в Бангкоке — на 20%. Доли остальных городов почти не изменились.

Был бы номер: число бронирований летних туров в России выросло в разы
Среди основных причин эксперты называют стабилизацию обстановки в южных регионах страны

17 января OneTwoTrip рассказал «Известиям», что самым бюджетным февральским путешествием по стране может стать поездка в Псков: авиабилет в одну сторону сейчас стоит в среднем 2,8 тыс. рублей; гостиницу в городе можно забронировать за 2,3 тыс. рублей в сутки. Также довольно выгодны перелеты в столицу Ингушетии — Магас (примерно 5,7 тыс. рублей, отель — 2,7 тыс. рублей) и Ярославль (5,8 тыс. рублей за билет и 2,3 тыс. рублей за жилье).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024