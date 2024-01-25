Названы самые популярные среди россиян направления для путешествий весной

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования и 25 января рассказал «Известиям», где россияне собираются отдыхать весной. Оказалось, что в этом сезоне туристы стали активнее планировать свои поездки: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество заказов по России выросло вдвое, а за рубежом — в 2,5 раза.

Самым популярным городом для весеннего отдыха в РФ оказался Сочи: на него приходится 17,7% ранних бронирований по стране. Второе место занял Санкт-Петербург, доля которого составляет 15,7%, а замыкает тройку лидеров Москва, где оформлено 14,4% заказов. Кроме того, в топ-10 востребованных направлений вошли Казань (4,3%), Калининград (3,8%), Иркутск (2,6%), Нижний Новгород (2,4%), Махачкала (1,8%), Кисловодск (1,6%) и Пятигорск (1,5%).

Интересно, что за год серьезно выросла популярность Пятигорска — количество бронирований на весну увеличилось в три раза. Большим спросом стали пользоваться еще Нижний Новгород (+72%) и Москва (+27%), а вот Калининград оказался менее востребован (–25%). Также меньше туристов отправятся в Махачкалу и Сочи (–15% в обоих городах). Доли остальных направлений почти не изменились.

Больше всего россиян на данный момент планируют отдыхать весной в Стамбуле: 6,4% отельных заказов оформлены в этом турецком городе. Следом идут Токио, куда отправятся 4,6% путешественников, и Дубай, доля которого составляет 4,2%. В список популярных направлений также попали Париж (3,2%), Рим (3,0%), Бангкок (2,9%), Сеул (2,6%), Паттайя (2,3%), Милан (2,0%) и Ереван (1,8%).

Сильнее всего за год вырос интерес к Токио: туда весной отправятся в шесть раз больше туристов из России. Также более востребованными оказались Сеул (его доля увеличилась на 85%), Рим (+45% в сравнении с 2023-м) и Ереван (+28%). А вот Стамбул и Дубай немного потеряли популярность — на 40% и 20% соответственно. Кроме того, снизился спрос на весенние поездки в Таиланд: в Паттайе забронировано на 30% меньше жилья, а в Бангкоке — на 20%. Доли остальных городов почти не изменились.

17 января OneTwoTrip рассказал «Известиям», что самым бюджетным февральским путешествием по стране может стать поездка в Псков: авиабилет в одну сторону сейчас стоит в среднем 2,8 тыс. рублей; гостиницу в городе можно забронировать за 2,3 тыс. рублей в сутки. Также довольно выгодны перелеты в столицу Ингушетии — Магас (примерно 5,7 тыс. рублей, отель — 2,7 тыс. рублей) и Ярославль (5,8 тыс. рублей за билет и 2,3 тыс. рублей за жилье).