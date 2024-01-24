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Объявлены номинанты на кинопремию «Сезар»

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Фото: Global Look Press/IMAGO/JB Autissier
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Пять фильмов вошли в список претендентов на звание «Лучшего фильма» по версии французской кинопремии «Сезар», 49-я церемония вручения наград пройдет в Париже 23 февраля. Об этом сообщается на сайте Академии кинематографических искусств и техник во Франции 24 января.

Номинантами на звание «Лучшего фильма» стали кинокартины «Анатомия падения» Жюстин Трие ,«Цепной пес» Жан-Батиста Дюрана, «Я всегда буду видеть ваши лица» Жанны Эри, «Дело Гольдмана» Седрика Кана и «Королевство зверей» Тома Кайе.

В список претендентов в категории «Лучший иностранный фильм» вошли «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, «Опавшие листья» Аки Каурисмяки, «Похищенный» Марко Беллоккьо, «Природа любви» Моньи Шокри и «Идеальные дни» Вима Вендерса.

Премию вручат и лучшему режиссеру. Номинантами стали Катрин Брейя («Запретная страсть»), а также вышеупомянутые Жюстин Трие, Жанна Эри, Седрик Кан и Тома Кайе.

В список претендентов на звание лучшей актрисы вошли Марион Котийяр за роль в Little Girl Blue, Леа Дрюкер («Запретная страсть»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Виржини Эфира («Только ты и я») и Афсия Эрзи («Восхищение»).

Претендентами на лучшую мужскую роль стали Арье Вотрхальтер за работу в фильме «Дело Гольдмана», Бенжамен Лаверн («Аббат Пьер»), Рафаэль Кенар («Янник»), Мельвиль Пупо («Только ты и я») и Ромен Дюрис («Королевство зверей»).

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«Сезар» — это национальная кинопремия Франции. Свое название она получила в честь французского скульптора Сезара Бальдаччини. Награды по ней вручаются ежегодно в конце февраля или в начале марта в Париже.

В прошлом году триллеру «Таинственное убийство», также известному как «В ночь на 12-е», Доминика Молля вручили шесть наград за лучший фильм, режиссуру, адаптированный сценарий, многообещающего актера и актера второго плана. Премию за главные мужскую и женскую роли получили Бенуа Мажимель («Мучения на островах») и Виржини Эфира («Воспоминания о Париже»).

В декабре 2022 года Молль дал интервью «Известиям», в котором рассказал, как выбрал сюжет для своего фильма «В ночь на 12-е», из-за чего трудно и не всегда нужно работать со звездами и почему он считает Францию идеальной страной для карьеры в кино. Также он отметил, что выступает против того, чтобы бойкотировать Россию и лишать граждан страны возможности смотреть кино.

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